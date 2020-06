TECNO Spark Power 2: presentato il battery phone per la multimedialità

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Anche in Occidente si vedono spesso smartphone low cost, ma non certo come lo Spark Power 2: bello nello stile, sembra concepito per consentire una prolungata fruizione di contenuti multimediali, sia lato audio che sull'esteso display HD+. Le fotocamere posteriore prevedono un ultragrandangolo e tanta intelligenza artificiale e, in ottica sicurezza (ma non solo), è possibile ricorrere a uno scanner biometrico fisico: decisamente da testare.