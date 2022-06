Tecno Spark 9T: in campo l’entry level con maxi batterie e Android 12

Ascolta questo articolo

Ultimamente, Realme s’è data un gran da fare con gli smartphone low cost, basti pensare al varo del C30 e del Q5x. Anche il brand rivale Tecno, del gruppo Transsion Holdings, non è stato da meno, replicando con la presentazione dell’altrettanto basico Tecno Spark 9T.

Il nuovo arrivato, cadenzato nelle palette Atlantic Blue, Cocoa Gold, Iris Purple, Turquoise Cyan, frontalmente non stupisce, con i classici “difetti” da fascia bassa, rappresentati dal mento in basso abbastanza evidente, e da un notch a goccia d’acqua. In compenso, lungo il perimetro è previsto il mini-jack da 3.5 mm per cuffie o auricolari cablati mentre, a destra, è presente uno scanner fisico per il rilevamento delle impronte digitali.

Il display del Tecno Spark 9T si esplica in 6.6 pollici di pannello LCD IPS risoluto in HD+ (720 x 1600 pixel) con 90 Hz di refresh rate mentre la sezione fotografica conta su 4 sensori in totale. Davanti, è di servizio una selfiecamera da 8 megapixel mentre, dietro, un doppio anello comunque piacevole a vedersi ingloba un sensore principale da 13 megapixel e (nel secondo olblò) un sensore secondario da 2, per la profondità, e uno AI.

Il processore octacore Mediatek Helio G37, con clock frequency da 2.3 GHz, architettura a 64 bit e scheda grafica IMG PowerVR GE8320, si avvale di 4 GB di RAM e sino 128 GB di storage: non esistono altri tagli di archiviazione ma, in compenso, la ROM è espandibile via microSD. Sul versante energetico, il Tecno Spark 9T integra una batteria da 5.000 mAh di capienza, soggetta a una carica via microUSB a 10W: provvisto di GPS (A-GPS), Wi.Fi, e Bluetooth, l’array connettivo spicca più che altro per il Dual SIM con 4G. In chiusura di scheda tecnica, il sistema operativo assume le sembianze di Android 12, sotto l’interfaccia proprietaria HiOS 8.6.

Attualmente, il Tecno Spark 9T è in vendita in Nigeria, al prezzo di 78.300 naira nigeriane (circa 177 euro) per la versione da 4+64 GB, ed al prezzo di 88.000 naira nigeriane (pressappoco 199 euro) per quella da 4+128 GB.