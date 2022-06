Realme Q5x: svelato lo smartphone entry level 5G con Android 12

Ascolta questo articolo

Si avvia a essere una settimana “calda” quella di Realme, col brand cinese del gruppo BBK che ha annunciato in Cina il nuovo smartphone entry level Realme Q5x, in pre-ordine (con vendite dal 23 Giugno) ad appena 999 yuan, pari a circa 142 euro, nelle due colorazioni Star Blue e Ink Cloud Black.

Quarto membro della serie Q5, il Realme Q5x (164.4 x 75.1 x 8.1 mm per 184 grammi) opta per un frontale con notch a goccia d’acqua in alto, e per un mento abbastanza spesso in basso: stilisticamente, le cose vanno meglio sui bordi laterali, piatti (l’ideale per l’ospitare lo scanner per le impronte digitali), e sul design della fotocamera posteriore, in cui i sensori sono inseriti in due “bottoni” di egual dimensione, uno dei quali affiancato dal Flash LED. Il display, un pannello LCD IPS da 6.5 pollici, è esteso sull’88.7% di screen-to-body secondo un aspect ratio a 20:9, con una risoluzione HD+ pari a 720 × 1600 pixel, un refresh rate da 60 Hz, 270 PPI, e 400 nits di luminosità.

La selfiecamera è da 5 megapixel, e le cose non vanno tanto meglio nemmeno dietro: la postcamera, duale, prevede un sensore principale da 13 megapixel e uno secondario per la profondità, da 0.3 megapixel: in compenso, vi è il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati.

Il processore MediaTek Dimensity 700 mette a disposizione, assieme ai sei efficiency core Cortex-A55 da 2 GHz, i due core performanti Cortex-A76 da 2.2 GHz, oltre alla scheda grafica Mali-G57 MC2: nel Realme Q5x è previsto, quanto a memorie, in termini di combinazione tra RAM e storage (espandibile via microSD), un solo assetto, quello da 4+64 GB. Prestazioni a parte, l’energia, bastevole per 2 giorni di attività, è invece fornita dai 5.000 mAh di batteria, caricabile a 10W via microUSB Type-C.

Le connettività in dote con il Realme Q5x sono il Dual SIM, il 4 e 5G, il GPS (A-GPS), il Wi-Fi, e il Bluetooth 5.0: il sistema operativo celato dall’interfaccia proprietaria Realme UI 3.0 è Android 12.