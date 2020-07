Tecno Spark 6 Air e MiniPod M1: battery phone con auricolare mono, ambedue low cost

In vista dell’Amazon Prime Day del 6 Agosto (come già fatto da Samsung), la divisione indiana di Transsion Holdings, diretta da Arijeet Talapatra, ha presentato una coppia di prodotti low cost, tra cui il suggestivo Tecno Spark 6 Air, un phablet da 7 pollici, con maxi batteria, ed un auricolare mono, noto come Minipod M1.

Tecno Spark 6 Air (Comet Black e Ocean Blue, 7999 rupie o 91 euro) vanta oltre il 90% di screen-to-body concesso al display panoramico da 7 pollici, risoluto in HD+: il notch waterdrop occulta delicatamente una selfiecamera, da 8 megapixel (AI, f/2.0, dual LED Flash, Face Unlock 2.0): privo di OLED, lo scanner per le impronte digitali è fisico, centralmente posto sul retro mediante un oblò circolare e, oltre a sbloccare il telefono in 0.15 secondi, può essere programmato per scattare foto, rispondere o registrare le telefonate, disattivare gli allarmi.

Un piccolo riquadro arrotondato a sinistra, allinea ad L i 3 sensori fotografici, in cui il modulo da 13 (f/1.8, riconoscimento delle scene) è seguito da uno al servizio delle migliorie AI (abbellimenti, HDR), e da uno per la profondità (effetto Bokeh) da 2 megapixel, col beneficio di un Flash quad LED per gli scatti notturni.

Tra la placca anteriore e quella posteriore è situata la componentistica elaborativa, con un processore MediaTek Helio A22 coadiuvato nel multi-tasking da 2 GB di RAM e da 32 GB di archiviazione, espandibile via microSD. In qualità di battery phone, il Tecno Spark 6 Air, animato lato software dall’interfaccia HiOS 6.2. a base Android 10, risalta per la batteria, da 6.000 mAh, che può raggiungere i 31 giorni di stand-by (743 ore) o, più realisticamente, 19 ore di playing video, 159 di riproduzione audio, 14 ore di gaming, 21 ore di web surfing sotto Wi-Fi, o 31 ore di telefonate. Grazie alle ottimizzazioni del Bluetooth, invece, può essere collegato in contemporanea o a 3 speaker BT, o a due paia d auricolari senza fili.

Minipod M1 (bianco, a 799 rupie o 9 euro), degno avversario dello di Xiaomi Bluetooth Headset Pro, è un auricolare mono, in-ear, impermeabile contro sudore o pioggia leggera (IPX4), con Bluetooth 5.0 per la connessione stabile al telefono anche a 10 metri, chiamate nitide grazie alla riduzione del rumore ambientale (ENC), comandi touch per gestire musica, telefonate, o l’assistente vocale, e una buona autonomia. La sua batteria, da 50 mAh, offre 6 ore di operatività, che diventano oltre 18 con i 110 mAh messi a disposizione dalla custodia di ricarica.