Sony Xperia 5 IV: ufficiale il cameraphone atteso a IFA 2022

Uno dei prodotti più attesi della giornata si è finalmente manifestato, a IFA 2022, assumendo le sembianze del cameraphone Xperia 5 IV, notevolmente migliorato rispetto al predecessore Xperia 5 III, ma sempre con una notevole attenzione all’imaging, come nel top gamma Xperia 1 IV.

L’ Xperia 5 IV misura 156 x 67 x 8,2 m per 172 grammi e sarà disponibile (da metà Settembre, per 1.049 euro, eventualmente assieme all’opzionale cover con appoggio) nei colori black, green ed ecru white. Il device, immune a polveri e acqua (IP65/68), protegge col vetro Gorilla Glass Victus il display OLED da 6,1″, in formato panoramico a 21:9 con risoluzione FullHD+, 120Hz di refresh rate, 240 Hz di campionamento del tocco, 240Hz motion blur reduction, più luminoso del 50% rispetto al predecessore, con supporto migliorativo via Real-time HDR drive.

La selfiecamera migliora rispetto al modello di cui vien raccolta l’eredità, con un sensore ora da 12 megapixel dimensionato a 1/2.9″, contenuto in una strettissima cornice: dietro, in una pillola, sono allineati in verticale tre sensori (con lenti Zeiss) da 12 megapixel, tra cui l’ultragrandangolo (16 mm, f/2.2, 1/2.5), quello principale (24 mm, f/1.7, 1/1.7, stabilizzazione ottica) e il telescopico (60 mm, f/2.4. 1/3.5), tutti, oltre che beneficiati dalla velocità di lettura a 120fps, accomunati dal Real-Time Eye AF e dalla modalità per realizzare raffiche da 20fps AF/AE con HDR, con la sezione video attenzionata con l’Eye AF e il tracking degli oggetti possibili a registrazione in corso, nel cui ambito vanno ascritti anche gli slow motion a 120fps in 4k (appunto grazie agli hight-sped read sensor).

La sezione audio del Xperia 5 IV, beneficiate dal supporto alla tecnologia dell’audio spaziale (360 Reality Audio) e da quella (DSEE Ultimate) che upscala la musica compressa, è curata con due speaker stereo (in alto e in basso, incapsulati contro le vibrazioni) che, predisposti per il Dolby Atmos, assicurano un audio Hi-Res Audio (possibile anche in cuffie e auricolari tws grazie all’Hi-Res Audio Wireless). Non manca poi il supporto al codec LDAC e il mini-jack da 3.5 mm. Per la sicurezza vi è lo scanner per le impronte digitali, montato di lato.

Animato da Android 12 (con funzioni ad hoc, come quella che gli permette di far da monitor esterno per le fotocamere Sony Alfa), lato hardware il Xperia 5 IV punta sul processore octacore Snapdragon 8 Gen 1, un Soc flagship coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage ampliabile di max 1 TB via microSD, che porta in dote la connettività mobile 5G (sub-6GHz). Nell’Xperia 5 IV, provvisto anche di modulo NFC, la batteria, da 5.000 mAh, supporta la carica wireless e quella rapida tal che, mediante il caricatore da 30W, si recupera il 50% di energia in mezzora.