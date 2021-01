Smartphone arrotolabili: al CES 2021 è sfida tra LG e TCL

L’edizione 2021 del CES di Las Vegas, per la prima volta del tutto virtuale causa coronavirus, ha visto affermarsi per lo più tecnologie televisive e notebook per il gaming, con le dovute eccezioni del caso. Tra queste ultime, una menzione particolare spetta ai prototipi, che hanno stupito particolarmente in riferimento ai modelli di smartphone “arrotolabili”.

Nel corso del CES 2021, LG si è focalizzata su elettrodomestici e TV smart, senza presentare nuovi smartphone, a parte l’accenno di un curioso device che, secondo l’azienda, sempre frutto della divisione Explorer Project (la stessa alla base dell’LG Wing), verrà commercializzato nel 2021 (secondo i rumors, a Marzo), col nome di LG Rollable. Nello specifico, si tratta di uno smartphone che, al pari del concept Oppo X 2021, secondo i 5 secondi di clip mostrati dall’azienda, dovrebbe estendersi sul lato destro, quando tenuto in verticale. Ciò, secondo le stime del portale Phandroid, dovrebbe consentire di passare da un formato 21:9 a un 16:10, guadagnando il 55% in più di area visuale.

Alcuni disegni progettuali firmati LG Electronics circolati nelle ore successive all’annuncio mostrano, in merito all’LG Rollable, un dispositivo inizialmente da 6.8 pollici, risoluto in 1080 × 2428 pixel che, una volta esteso, arriverebbe a 7.4 pollici, con una risoluzione portata a 1600 × 2428 pixel. Il tutto avverrebbe tramite un’estensione che partirebbe dalla parte centrale del dispositivo, lasciando alle estremità lo stesso spessore.

Come la sudcoreana LG Electronics, anche la cinese TCL si è cimentata con formati inconsueti al CES 2021 dove, oltre al suo paio di occhiali smart, ha esibito due concept arrotolabili. Il primo è relativo a uno smartphone, spesso solo 10 mm, cui un collaudato (per 100 mila estensioni) motorino consente di estendersi in verticale da 6.7 pollici, una dimensione che lo porta a somigliare a un Galaxy Z Flip, a 7.8 pollici.

Il secondo formato, più tipico di un tablet, utilizza un OLED da 17 pollici, spesso 0.18 mm, ottenuto con la tecnologia tipica della stampa a getto d’inchiostro, che permette di ottenere una produzione di massa con una notevole riduzione dei costi di produzione: il modello in questione, a estensione laterale, si arrotolerebbe, compattandosi, come avviene per una normale pergamena.