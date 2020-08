SmartPad 10 Azimut2: da Mediacom il tablet convertibile con 4G

In leggero anticipo rispetto alle precedenti uscite del 2018 e del 2019, Mediacom ha presentato un nuovo tablet, lo SmartPad 10 Azimut2 che, grazie alla cover protettiva con tastiera annessa (in stile Surface), diventa un pratico netbook ideale per il lavoro o la didattica in remoto (es. in vista del ritorno all’università o a scuola).

SmartPad 10 Azimut2 è estremamente trasportabile, grazie a diverse scelte tecniche: in sede progettuale, il peso è stato contenuto a 547 grammi, nonostante la presenza di una generosa batteria da 6.000 mAh, caricabile via microUSB Type-C: la presenza dello slot per una microSIM con 4G, e del Wi-Fi, permettono poi di essere collegati in rete in qualsiasi circostanza, anche in movimento.

Frontalmente, SmartPad 10 Azimut2 presenta un display LCD IPS da 10.1 pollici, con risoluzione FullHD a 16:10 (1920×1200 pixel): le webcam di bordo sono due, con quella anteriore, per le videochiamate, a 5 megapixel e quella posteriore che, portata a 8 megapixel, beneficia anche di un Flash LED con funzione di torcia. Lato multimedia, è doveroso notare come l’implementazione del microfono, in tandem con l’altoparlante, ne consenta l’uso anche per gestire le telefonate.

Ad animare il Mediacom SmartPad 10 Azimut2 bada un processore octacore (1.6 GHz) supportato da 4 GB di RAM: lo storage, da 64 GB, può essere espanso via microSD di altri 128 GB ma, in ogni caso, alloggia più che comodamente il sistema operativo scelto per il tablet, ovvero Android 10.

Come da tradizione, il nuovo tablet convertibile SmartPad 10 Azimut2 di Mediacom è offerto ad un prezzo accessibile, 299 euro, comprensivi di 6 mesi d’abbonamento gratuito al bouquet streaming di Infinity: a 50 euro in meno, quindi a 249 euro, il medesimo brand ha collocato la variante (codice M-SP1AZ2S) light (con metà RAM e storage, rispettivamente da 2 e 32 GB) del menzionato tablet.