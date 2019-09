SmartPad 10 Eclipse 2: da Mediacom il nuovo tablet multiuso con 4G e GPS incorporati

A quasi un anno di distanza dal precedente modello, il brand italiano Mediacom ha annunciato un nuovo tablet multiuso, il nuovo SmartPad 10 Eclipse 2, ideale sia per l’intrattenimento, che per i professionisti in mobilità.

Il telaio del nuovo Mediacom SmartPad 10 Eclipse 2 risulta ben curato esteticamente, con una finitura metallica sul frame laterale che richiama l’argentatura della coverback, piuttosto pulita nelle linee, stante la sola presenza della postcamera. Il frontale, sotto un vetro 2.5D che ospita orizzontalmente in alto una selfiecamera, è dominato da un ampio display da 10.1 pollici, con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel), ben leggibile ai lati (IPS), capace di supportare il tocco simultaneo di 5 dita: in sintesi, lo scenario ideale per godere dei 6 mesi gratuiti di abbonamento a Infinity offerti nel pacchetto d’acquisto.

Provvisto di speaker, microfono (sì da renderlo compatibile con l’uso telefonico o per chiamare in causa Assistant), e jack da 3.5 mm per l’impiego delle cuffie cablate (con quelle senza fili affidate al Bluetooth 4.0), il cuore pulsante del Mediacom SmartPad 10 Eclipse 2 si dimostra fluido nel supportare le applicazioni di Android Pie, grazie ai 2 GB di RAM messi in appoggio al processore quadcore (1.28 GHz) MT8765V/WB, equipaggiato da MediaTek con un modem per il 4G: lo storage, espandibile (128 GB), arriva a 16 GB.

In quanto device dal peso contenuto (574 grammi), il Mediacom SmartPad 10 Eclipse 2 conferma la sua usabilità durante gli spostamenti anche badando al fattore autonomia, ben garantita dalla batteria da 5.000 mAh, capace di caricarsi rapidamente a 10W (5V/2A), passando per la porticina microUSB 2.0 in dotazione, e in virtù dell’integrazione del localizzatore GPS, in grado di farne un valido navigatore.

Il periodo di commercializzazione del SmartPad 10 Eclipse 2 è preventivato sul finire del mese prossimo, quando il nuovo tablet di Mediacom sarà messo in commercio al prezzo ivato di 129.99 euro.