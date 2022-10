Sharp presenta i gemelli diversi della serie Aquos Sense 7

Ascolta questo articolo

Sharp, noto brand della tecnologia giapponese da tempo sotto il controllo della cinese Foxconn, ha di recente lanciato uno smartphone per principianti e uno attento all’ambiente: a tali device nelle scorse ore se ne sono aggiunti altri due, i gemelli diversi della serie Aquos Sense 7, divisi in base e Plus.

Dotati di un sensore per le impronte digitali, i due Aquos Sense 7 dispongono di uno chassis impermeabile contro l’acqua e immune alla polvere secondo lo standard IP68: lungo il perimetro si ravvisano i due speaker stereo, il mini-jack da 3.5 mm per l’audio, il carrellino per le SIM e la microSD e la microUSB Type-C. Frontalmente, i device recano un notch a goccia d’acqua per la selfiecamera, da 8 megapixel, usabile anche per le videochiamate: il pannello impiegato, in ambedue i modelli è un autoprodotto OLED con tecnologia IGZO, risoluto in FullHD+ (2432 x 1080 pixel), con 1.300 nits di picco come luminosità, e profondità colore a 10-bit.

La versione base dello Sharp Aquos Sense 7 declina tale pannello secondo una diagonale da 6.1 pollici e un refresh rate a 60 Hz: la variante Plus opta per 6.4 pollici, migliorando la resa visiva anche grazie al refresh rate da 120 Hz, e alla capacità del MEMC (frame simulati interpolati) di operare sino a 240 Hz.

Posteriormente, quello che al centro sembra un grande spioncino è il sensore principale da 50,3 megapixel dimensionato a 1/1,55 pollici, mentre quello a filo, posto alla sua sinistra e sotto il Flash LED, è l’ultragrandangolo da 8 megapixel.

Il centro di comando della Aquos Sense 7 Series prevede il processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 695 con la GPU Adreno 619, assistiti da 6 GB di RAM e da 128 GB ampliabili di storage: lato software, invece, a coordinare il tutto pensa il sistema operativo Android 12. Proseguendo nel novero delle specifiche comuni, la sezione delle connettività rivela la presenza del GPS, del Bluetooth 5.1, del 5G, del WiFi dual-band, e dell’NFC per i pagamenti contactless col locale circuito FeliCa.

La batteria, oltre ad alcuni particolari dello schermo, è il secondo elemento distintivo degli Aquos Sense 7, col modello base che ne ha una da 4.570 mAh e quello Plus che si “allarga” a 5.050 mAh: al momento, non sono noti i prezzi né i termini distributivi dei device in questione.