Ufficiale lo smartphone per principianti Sharp BASIO active SHG09 con 5G

Ascolta questo articolo

Dalla collaborazione tra gli operatori telefonici KDDI e Okinawa Cellular arriva sul mercato del Sol Levante uno smartphone di fascia bassa anche per i principianti della telefonia intelligente, rappresentato dallo Sharp BASIO active SHG09.

Il nuovo device ha una scocca (158.0 × 71.0 × 9.4 mm per 174 grammi) realizzata in modo da ottenere le certificazioni di resistenza (MIL-STD-810H), anti-polvere (IP6X) e di impermeabilità (IPX5/IPX8): lateralmente si trova lo scanner per le impronte digitali mentre, davanti, il frontale reca in basso. in una piccola isola (certo ben diversa da quella degli iPhone 14 Pro) dei vintaggissimi pulsanti a pressione per le telefonate, la ricerca vocale e l’accesso all’app delle email. Sopra tali pulsanti, si staglia il display LCD da 5.7 pollici risoluto in HD+ a 1.520 per 720 pixel, con varie modalità – preset per la qualità dell’immagine (Consigliato, Standard, Dinamico, Naturale), preceduto da una selfiecamera da 8 megapixel con apertura focale a f/2.0. L’app fotocamera, supportata dall’AI, ha l’autoscatto (5s, 10s), la sfocatura dello sfondo, etc.

Dietro, il Flash è “sfuso”, posto direttamente sulla scocca, mentre una pillola in alto include in realtà una monocamera, da 12 megapixel, con apertura a f/2.0. Il motore pulsante dello Sharp BASIO active SHG09 è il processore a otto core (2.2 GHz massimi) Snapdragon 695 con la GPU Adreno 619: la RAM si ferma a 4 GB ed è di tipo LPDDR4x, mentre lo storage, UFS 2.2, arriva a 64 GB, per fortuna espandibile via microSD (da max 1 TB).

Le connettività dello Sharp BASIO active SHG09 prevedono le chiamate VoLTE, il GPS, una nanoSIM con 4 (WiMAX 2+) e 5G (sub6/N), l’NFC (con pagamenti via scansione del codice QR e funzione Easy), il Bluetooth 5.1, il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM, una microUSB Type-C 3.0, e il Wi-Fi ac: la batteria, da 4.000 mAh, si carica in 140 minuti attraverso un caricatore da comprare a parte, e garantisce 3.000 minuti di conversazione, o 770 ore di stand-by.

Al momento non è ancora noto il prezzo del prodotto, che arriverà in commercio a fine Ottobre, nelle nuance argento, blu navy, rosso, debitamente animato dal sistema operativo mobile Android nella versione 12.