Ufficiale l’AQUOS wish 2, lo smartphone 5G di Sharp attento all’ambiente

L’ultima volta che si è parlato di Sharp in termini di smartphone era stato lo scorso Maggio, con il troppo presto dimenticato cameraphone AQUOS R7: terminata l’estate, il brand giapponese del gruppo Foxconn ha annunciato l’arrivo, per il mercato interno, a partire dal 9 Luglio, dello smartphone di fascia medio-bassa AQUOS wish 2.

Animato dal sistema operativo Android 12 con la promessa di 2 anni di aggiornamenti, protetto da uno scanner per le impronte digitali, l’AQUOS wish 2 ha un telaio (147 x 71 x 8.9/9.4 mm per 162 grammi) attento all’ambiente in quanto realizzato con l’impiego di plastica da riciclo, resistente ad acqua e polvere (IPX5/IPX7/IP6X), capace di superare i test di resistenza militari statunitensi (MIL-STD-810H), piacevole a vedersi nelle sue colorazioni avorio, verde oliva, e nero carbone.

Partendo dalla facciata anteriore, nello smartphone wish 2 della linea AQUOS di Sharp si ravvisa un display LCD da 5.7 pollici, risoluto in HD+ (1520 x 720 pixel), con una modalità riposante per la vista, un semplice modo di illuminare lo schermo solo toccandolo (Bright keep), una funzione di scorrimento automatico per quando si hanno le dita impegnate, e tre preset (Standard, Dinamico, Naturale) per ottimizzare la qualità dell’immagine.

La porzione in alto mangiata dal notch a U diventa la sede della fotocamera anteriore, da 8 megapixel, con f/2.0 di apertura. Dietro, l’AQUOS wish 2 ha un totem con in fondo il Flash LED e una monocamera, da 13 megapixel (f/2.0, traduzione, foto notturne, Ritratto, fotoritocco del viso). Lato audio, c’è il mini-jack da 3.5 mm.

Il processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 695 anima l’AQUOS wish 2 coadiuvandosi con 4 GB di RAM LPDDR4X e con 64 GB di storage UFS 2.1 ampliabile via microSD di max 1 GB. Sul versante delle connettività, il device annovera la compatibilità con le nanoSIM e le eSIM, e prevede il GPS (BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS), il Bluetooth 5.1, l’NFC, il Wi-Fi ac, il 4 e 5G, e la microUSB Type-C, dalla quale passa l’energia per caricare rapidamente (Power Delivery 3.0, in 130 minuti, comprando però a parte il caricatore) la batteria da 3.730 mAh, che assicura 680 ore di stand-by o 2.320 minuti di telefonate.