Sharp Aquos Wish 3: ufficiale il nuovo entry level 5G attento all’ambiente

Assieme ai top gamma R8 ed R8 Pro, Sharp ha annunciato un altro smartphone Aquos che porta l’economica linea Wish alla terza generazione, con modifiche riguardanti l’impermeabilità, il design, e il chipset di bordo.

Aquos Wish 3 (147 x 71 x 8,9 mm per 162 grammi) è redatto in 3 colori e ha uno chassis in plastica riciclata la cui impermeabilità scende al livello IP67, contro l’IP68 presente sul predecessore che aveva anche un pulsante laterale dedicato a Google Assistant, qui rimosso dalla silhouette. In termini di specifiche, il frontale, con cornici evidenti su tutti i lati, ha un mento prominente e in alto un notch a goccia d’acqua: nel mezzo si staglia un display LCD da 5,7 pollici, secondo un rapporto panoramico a 19:9, con una risoluzione pari precisamente a 1520×720 pixel e quindi di tipo HD+.

La fotocamera sul davanti arriva appena a 5 megapixel (f/2.2) mentre dietro vi è una fotocamera mono da 13 megapixel, con 26 mm eq., apertura a f/2.0, e stabilizzazione elettronica EIS. Lato audio c’è il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati vecchio stile.

A livello elaborativo questa volta MediaTek ha fornito il chipset a 7 nanometri Dimensity 700 con 2,2 GHz di clock frequency massima e una GPU Mali-G57MC2. La RAM non va oltre i 4 GB e come storage troviamo solo 64 GB, forse un po’ pochi al giorno d’oggi, sebbene sia possibile guadagnare altro spazio mediante una microSD, collocabile nello slot assieme a una nanoSIM. Versatile, grazie a un non scontato scanner per le impronte digitali posto di lato, l’Aquos Wish 3 ha anche l’NFC per i pagamenti contactless.

Le connettività prevedono il 5G, il GPS, il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.3. La batteria, da 3730 mAh, ottiene la carica via microUSB Type-C. Come sistema operativo, il costruttor, che non ha ancora comunicato il prezzo dell’Aquos Wish 3, ha preferito Android 13.