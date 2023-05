Aquos Pro R8 Pro: ufficiale il cameraphone top gamma di Sharp

Il brand nipponico Sharp, particolarmente bravo nel celare i propri segreti, noto per aver creato il primo smartphone senza bordi della storia (lo Sharp Aquos Crystal del lontano 2014), e per aver creato il primo telefono con un sensore fotografico da 1 pollice (Sharp Aquos R6), ha annunciato nel corso di un evento tenutosi in mattinata alcuni smartphone tra cui il top gamma Aquos R8 Pro.

Di color nero, con impermeabilità IP68, il resistente (MIL-STD-810G) smartphone Aquos R8 Pro ha uno schermo OLED Pro IGZO da 6,6 pollici con una risoluzione di 2730×1260 pixel secondo un rapporto a 19.5:9, senza dimenticare i 2.000 nits di picco come luminosità e 120 Hz di refresh rate. Secondo l’azienda c’è anche uno “stroboscopio integrato” (in sostanza il pannello viaggia a una “frequenza di 120 Hz + dopo che ogni fotogramma visualizza uno schermo nero per motivi di maggiore contrasto”).

C’è il sensore ultrasonico Qualcomm 3D Sonic Max per la scansione delle impronte digitali, sotto il display. Nel foro centrale c’è una fotocamera da 16 megapixel con f/2,3. Posteriormente, c’è un sensore di profondità a 2 megapixel, un sensore a 14 canali da 2 µm per la temperatura del colore, scelto per cogliere la corretta riproduzione dei colori, e un sensore principale da 47,3 megapixel, da 1″, con pixel grandi 1,6 µm, obiettivo da 19 mm eq, f/1,9, e stabilizzazione elettronica EIS, curato da Leica (che ha fornito le lenti Summicron).

Lato audio c’è il mini jack da 3.5 mm per le cuffie. Il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 realizzato a 4 nanometri, con 3,2 GHz di clock frequency massima e una GPU Adreno 740, si avvale di 12 GB di RAM LPDDR5X e di 256 GB di storage UFS 4.0, espandibile di 1 TB via microSD. “Il calore viene rimosso principalmente attraverso il modulo della fotocamera“. La batteria, da 5.000 mAh, beneficia anche della carica wireless secondo lo standard Qi. Le connettività prevedono 5G, Dual SIM, eSIM, Wi-Fi ax Dual Band, GPS, NFC, Bluetooth 5.3.

Il sistema operativo Android 13 avrà 3 anni di major update e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Al momento Sharp non ha fornito i prezzi di questo terminale, che potrebbe rimanere ancorato al mercato interno giapponese.