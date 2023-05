Aquos R8: presentato il top gamma base di Sharp sempre con lenti Leica

Assieme al cameraphone Aquos R8 Pro, Sharp ha presentato anche il top gamma base Aquos R8, un erede del modello Aquos Sense 7 Plus dello scorso anno, ma con diverse migliorie.

Cadenzato nei colori grigio blu e crema, l’Aquos R8 è maneggevole, essendo il suo peso inferiore ai 180 grammi e resiste agli usi in outdoor anche più estremi, essendo certificato sia IP68 che MIL-STD-810G. Lo schermo impiegato è un pannello OLED Pro IGZO da 6.4″, con risoluzione 2340×1080 pixel secondo un rapporto d’aspetto a 19.5:9, con refresh rate nativo da 120 Hz che via funzione stroboscopica arriva a 240 Hz, beneficiato da 1.300 nits di luminosità massima.

Stranamente per un top gamma, sull’Aquos R8 c’è un notch a goccia d’acqua per la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0, 78° di FOV). Lateralmente c’è lo scanner per le impronte digitali. Dietro, riprende la sezione multimediale con un sensore principale curato da Leica: si tratta di un sensore da 50 megapixel dimensionato a 1/1,55″, con 1 µm come dimensione dei pixel, 23 mm eq, 85° di FOV, f/1,9, e stabilizzazione elettronica.

Ad accompagnarlo è un ultra wide (118°) da 13 megapixel, con 17 mm EGF, f/2,3, e ancora EIS. Sempre attraverso il modulo fotocamera avviene la dissipazione del calore.

Quest’ultimo è generato dal chipset a 4 nanometri Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con otto core (3.2 GHz) e GPU Adreno 740. La RAM LPDDR5X è da 8GB mentre lo storage UFS 4.0 è da 256 GB, ed è espandibile di 1 TB via microSD. La sezione delle connettività prevede il Dual SIM via eSIM, il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, il GPS, l’NFC, la microUSB Type-C, il mini-jack audio per le cuffie. La batteria è più piccola, da 4.570 mAh. Anche in questo caso Android 13 gode di 5 anni di security update e di 3 anni di major update.