Sharp Aquos R5G: ufficiale il top gamma con doppio notch

Sharp, brand giapponese controllato da Foxconn, messo da parte il super top gamma Aquos Zero 2, prosegue il ritorno al passato intrapreso con l’Aquos V e propone lo Sharp AQUOS R5G che, a fronte di una scheda tecnica decisamente all’avanguardia, ripropone lo scanner per le impronte digitali in basso, in un apposito tasto Home fisico speculare al più attuale notch a goccia d’acqua (U), posto in alto.

Sharp Aquos R5G (162 x 75 x 8.99 mm, per 189 grammi, nuance Blue, Aurora White, e Black Ray) propone, all’interno di uno chassis impermeabile (IP68), un frontale dominato da un pannello IGZO autoprodotto, da 6.5 pollici, con risoluzione QHD+ (ovvero da 3.168 x 1.440 pixel), accreditato del Dolby Vision e dell’HDR 10, capace di raggiungere picchi di 1.000 nits di luminosità, settato a 120 Hz come frequenza di aggiornamento in omaggio al popolo dei gamers.

La selfiecamera dello Sharp Aquos R5G ammonta a 16.4 megapixel (f/2.0, beauty mode), laddove – sul retro – un oblungo semaforo allineato a sinistra ospita, al netto del Flash LED esternalizzato più a destra, una multicamera capace di riprese in 8K, con un sensore da 12.2 (telescopico 2x, zoom ibrido 16x, con stabilizzazione ottica ed elettronica, f/2.7), un ultragrandangolo (120°) da 48 (f/2.9, stabilizzazione elettronica), un altro da 12.2 (questa volta standard, f/1.7, stabilizzazione ottica ed elettronica, messa a fuoco fasica, processore d’immagine ProPix2), seguito da un ToF (HQVGA) per l’acquisizione della profondità.

In dote alla quadrupla fotocamera in questione, il costruttore ha previsto alcune feature speciali, tra cui il focus playback, l’AI Live shutter e l’AI live story mentre, sul versante audio, risultano implementati speaker stereo con Dolby Atmos capaci di un sound Hi-Res.

Dotato di connessioni all’avanguardia, come il 4 e il 5G, il Wi-Fi ax/6 dual band (hotspot), il Bluetooth 5.1, ovviamente inclusivo anche di GPS e con NFC (probabilmente) a regime, Aquos R5G di Sharp è animato dall’ultimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 865, messo in tandem con la GPU Adreno 650: le memorie, tra RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1 espandibile (+ 1 TB), sono sostanziate rispettivamente in 12 e 256 GB. Ad energizzare il tutto, opererà una batteria da 3.730 mAh, caricabile via microUSB Type-C.

Animato da Android 10, il nuovo top gamma di Acquos, dal doppio notch (e dal prezzo ancora ignoto), mette a disposizione, per gli amanti del fotoritocco di qualità, una versione pre-installata di Adobe Photoshop Express.