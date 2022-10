Samsung W23 5G e W23 Flip: ufficiali i nuovi foldable extra lusso con 5G

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento tenutosi in Cina, il marchio coreano Samsung ha presentato, assieme a China Telecom, due top gamma pieghevoli che forse non vedremo mai in Occidente, ovvero i Samsung W23 5G e W23 Flip che, eredi dei modelli W22 del 2021, sono sostanzialmente versioni di lusso e migliorate dei già noti Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4.

Ambedue i device hanno un retroscocca nero con finiture laterali e della cerniera placcate in oro per ottenere il contrasto nero-oro. Ancora in tema estetico, la cerniera ha goduto di un taglio di precisione (PCD) del metallo tipico dell’orologeria di fascia alta, con un motivo goffrato, una lucidatura a livello nanometro e, al centro, la scritta “Heart to the world“. Nel W23 5G vi è la piastra posteriore in ceramica e la tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 (scatto notturno), l’ultragrandangolo da 12 e il teleobiettivo sempre da 12 megapixel (con zoom ottico 3x e spaziale 30x), col beneficio di funzioni come anche il selfie posteriore e la composizione automatica 2.0. Lo schermo esterno, protetto dal Corning Gorilla Glass Victus+, è un AMOLED da 6,7 ​​pollici ancora con 120 Hz.

L’interno offre un display pieghevole da 7.6 pollici con 120 Hz, con continuità degli schermi esterno-interno, barra delle applicazioni, supporto al multi-tasking e alla S-Pen: la fotocamera di riferimento, duale, in questo caso ha un sensore UDC 4 e uno da 10 megapixel.

Nel Samsung W23 Flip le combinazioni di colore sono le stesse: in più vi è una “cover incernierata scolpita con un motivo a scacchi simile a una gemma“: lo schermo pieghevole, un dynamic AMOLED da 6.7 pollici in FullHD+ (2640 x 1080p), quando viene aperto, mostra lo sfondo dinamico, dal “guscio di conchiglia ai fiori che sbocciano“, mettersi a lampeggiare alla stregua di un caleidoscopio. Quando si piega il corpo a diverse angolazioni (tra 75° e 115°), si può poggiare il device su una superficie piana per scattare a mani libere: lo schermo esterno, Super AMOLED da 1,9 pollici risoluto a 260 x 512 pixel, supporta la funzione di anteprima dello scatto, l’orologio, il poter effettuare chiamate, il visualizzare gli itinerari personali e le, informazioni di viaggio, o il poter rispondere ai messaggi di testo, attivare e disattivare il Wi-Fi. In questo modello, il vetro Corning Gorilla Glass Victus+ è stato usato tanto per il display esterno quando per la piastra posteriore: all’interno vi è un sensore da 10 megapixel e all’esterno da 12+12 megapixel.

All’interno de telaio impermeabile IPX8 in alluminio corazzato, i due Samsung W23 sono mossi dal processore a 4 nanometri Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: vi è stato un upgrade delle memorie rispetto ai foldable Z di 4a gen, con la RAM che nel primo device arriva a 16 e nel secondo a 12 GB. Lo storage, poi, arriva a 512 GB. In termini di batteria, il W23 5G ne ha una da 4.400 mAh, contro i 3.700 mAh di quella montata nel W23 Flip.

Passando ai prezzi di questi prodotti già in pre-vendita, il Samsung W23 5G è listato, per 16+512 GB, a 15.999 yuan, pari a circa 2.251 euro, mentre il W23 Flip costa 9.999 yuan, pari a pressappoco 1.406 euro.