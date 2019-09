Samsung Galaxy A70s: ufficiale il nuovo cameraphone di fascia media da 64 megapixel

Terza in ordine temporale, battuta sul tempo da Vivo e Realme, anche Samsung ha sfoggiato uno smartphone con modulo fotografico principale da 64 megapixel, portando l’innovazione in questione nella propria fascia media, attraverso l’ufficializzazione del Galaxy A70s, appena presentato in India.

Concepito in tre suggestive colorazioni (Prism Crush Black, Prism Crush Red, e Prism Crush White) con effetti posteriori oleografici di tipo geometrico, il nuovo middle-range sudcoreano stilisticamente si conferma attuale, con un ampio display (grazie allo scanner biometrico sottostante), parzialmente limitato da un piccolo mento in basso e da un waterdrop U in alto mentre, sulla coverback, logo, flash LED e semaforo verticale di sinistra costituiscono gli unici elementi presenti.

L’ambito multimediale, già esaltato acusticamente da un suono Dolby Atmos, schiera un display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ (20:9, 393 PPI) in cui un ruolo fondamentale, in ottica gaming, è recitato dall’hub Game Booster, incaricato (oltre che di sprintare prestazionalmente l’hardware) di elevare il refresh rate.

La selfiecamera, a fuoco fisso, arriva a 32 megapixel (f/2.0, HDR, video a 1080p@30fps), mentre posteriormente la multicamera, capace di girare video 4K stabilizzati via Super Steady, e di beneficiare le foto con un’ottima modalità notturna, parametri settati automaticamente in base al riconoscimento delle scene (Scene Optimizer), e la composizione migliore priva di errori suggerita via AI (Best Shot Suggestion), annovera tre sensori: quello principale, il già menzionato modulo (ISOCELL) da 64 megapixel (f/1.8, messa a fuoco con rilevamento fasico), si accompagna con uno ultragrandangolare (123°) da 8 megapixel (f/2.2), e con uno per la profondità (con live focus) da 5 megapixel (f/2.2).

Ampliabile via microSD (di altri 512 GB) lo storage, da 128 GB, sono 6 (375 euro, o 28.999 rupie) od 8 (400 euro, o 30.999 rupie) i GB di RAM sui quali possono contare il processore octacore del Galaxy A70s, ovvero lo Snapdragon 675 messo in coppia con una GPU Adreno 612, mentre l’energia giunge copiosa, ripristinata rapidamente a 25W (Super Fast) via microUSB 2.0 Type-C, dalla maxi batteria da 4.500 mah.

Chiude il novero delle specifiche tecniche hardware, in casa Galaxy A70s di Samsung, l’array delle connettività, con Dual SIM puro arricchito dal dual 4G VoLTE, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0 LE (A2DP), GPS (A-GPS, BDS, Galileo, Glonass), jack da 3.5 mm (con Radio FM) e, visto il supporto allo standard Samsung Pay, modulo NFC. Lato software, infine, l’interfaccia One UI è ancora basata su Android Pie 9.0.