Samsung A23 5G: svelato "ufficialmente" con maxi batteria e quadcamera

A un poco più di un anno di distanza dal predecessore, l’A22 5G (249 euro per 4+64 GB), è stato svelato il successore Samsung A23 5G, evoluzione non troppo diversa della versione A22 4G messa in campo nel primo trimestre di quest’anno.

Il Samsung A23 5G misura 165,4 x 76,9 x 8,4 mm per 197 grammi ed è cadenzato nelle colorazioni bianco, nero, blu e arancione (in realtà, pesca): il frontale ha un notch a goccia mentre, di lato, il costruttore ha scelto di collocare lo scanner per le impronte digitali (ovviamente interfacciato con l’ambiente crittografato Samsung Knox). Dietro, un bumper rettangolare a sinistra, esibisce uno schema a “tirapugni”, ovvero a 5 elementi, in cui una delle due “nocche” è il Flash LED. Sul lato basso, il device, apparso silentemente sul sito ufficiale del brand, colloca una porta microUSB Type-C, per la ricarica e il trasferimento dati.

Il display del Galaxy A23 5G è formato da un pannello LCD IPS da 6,6 pollici risoluto in FullHD+, protetto da un vetro Gorilla Glass 5: al momento, non è chiaro quale sia il refresh rate del pannello, visto che due “scuole di pensiero” propendono per i 60 o i 90 Hz. La selfiecamera arriva a 8 megapixel, con apertura a f/2.2. Dietro, si insinua a sinistra, su due colonne, una quad camera. Nella stessa, il Galaxy A 22 5G propone due sensori piccoli, da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno per le macro e uno per la profondità, un sensore ultragrandangolare (f/2.2) da 5 megapixel e uno principale da 50 megapixel (f/1.8), con stabilizzazione ottica (OIS).

Sul piano elaborativo, la scheda tecnica menziona tre opzioni per la RAM, nel caso specifico da 4, 6 od 8 GB: lo storage è espandibile via microSD sino a 1 TB e, di base, in locale, è sostanziato in 64 o 128 GB. Al momento, non si conoscono le SKU, cioè le combinazioni o allestimenti mnemonici col quale il device arriverà, si presume, anche in Europa. Sul processore, è di scena un SoC octacore che, nei test su Geekbench è stato identificato nel Qualcomm Snapdragon 695, più veloce del 15%, e con GPU del 30% più performante, rispetto allo Snap 690.

Dal database dell’ente di certificazione FTC, si è desunta la velocità di carica, rapida, a 25W, della batteria del Galaxy A23 5G, dimensionata a 5.000 mAh. In tema di connessioni, risultano presenti il GPS, il Dual SIM, il summenzionato 5G, il Wi-Fi ac/5, l’NFC per i pagamenti contactless e il Bluetooth 5.1. Chiude l’insieme, a coordinarne le risorse, l’interfaccia One UI 4.1 applicata sul sistema operativo Android 12.