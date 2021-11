Galaxy A22s 5G: ufficiale con tripla fotocamera e 5.000 mAh di batteria

Di tanto in tanto, anche Samsung si cimenta in magheggi di marketing, spesso per proporre senza sforzo ulteriori ma non troppo inediti modelli di smartphone in altri mercati: con tale escamotage l’A22 5G apprezzato al principio della scorsa estate, è diventato – in Russia, nelle colorazioni grigio, verde menta, e bianco – un Galaxy A22s 5G.

Il Galaxy A22s 5G monta lateralmente lo scanner per le impronte digitali e, in cima al frontale, propone un notch a goccia per la selfiecamera: il retro della scocca (dimensionata a 167.2 x 76.4 x 9.0 mm, per 203 grammi) ha uno square in alto a sinistra per la multicamera. Di base, il display è un pannello FullHD+ da 6.6 pollici, con 90 Hz di refresh rate e un aspect ratio panoramico da 20:9: la selfiecamera, anche per le videochiamate e i meeting online, ammonta a 8 megapixel.

Sul retro, il costruttore ha predisposto una triplice fotocamera, con un sensore principale da 48 (f/1.8, 10x di zoom digitale, rallenty a 120fps sotto risoluzione HD, cioè a 720p), uno secondario da 5 (f/2.2, ultragrandangolo) e uno terziario da 2 (f/2.4, profondità) megapixel.

Per il processore dello smartphone Samsung Galaxy A22s appena listato nel mercato russo, la scelta è ricaduta sul chip a otto core (2.2 GHz massimi) MediaTek Dimensity 700 con GPU Arm Mali-G57 MC2 mentre, per le configurazioni di RAM e storage (espandibile di 1 TB via microSD), le opzioni previste sono solo due, con 4 GB di RAM come comune denominatore, e pezzature d’archiviazione alternative da 64 e 128 GB.

Le connettività del Samsung Galaxy A22s 5G sono sostanziate nel Dual SIM con 4 e 5G, nel mini-jack da 3.5 mm, nel GPS, nel Wi-Fi ac dual band (direct), nel Bluetooth 5.0 e nel modulo NFC per i pagamenti a sfioramento: non manca neppure una microUSB Type-C che, assieme al trasferimento dati, cura pure la ricarica veloce, a 15W, della batteria, da 5.000 mAh. In attesa del disvelamento dei prezzi, è noto che il Galaxy A22s di Samsung sarà out-of-the-box con il sistema operativo Android 11, celato sotto l’interfaccia proprietaria One UI 3.1.