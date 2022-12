Redmi Note 12 Pro Speed Edition: in campo il medio-gamma sprintato e migliorato

Ascolta questo articolo

Nel corso della presentazione degli smartphone Redmi K60 e di numerosi wearable, Redmi ha presentato, per ora in Cina, il medio-gamma rivisto Redmi Note 12 Pro Speed Edition, un’edizione aggiornata del modello originale visto lo scorso Ottobre, con diverse migliorie a bordo.

Impermeabile secondo lo standard IP53, il nuovo Redmi Note 12 Pro Speed Edition ha uno chassis (162,9 x 76 x 7,9 mm per 181 grammi) calibrato nei colori nero Midnight Black, Blue e verde Shimmer Green. Il display, che comprende anche lo scanner per le impronte digitali, è un pannello OLED da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+, con refresh rate dinamico (30 / 60 / 90 ) sino a 120 Hz, touch sampling a 240 Hz, PWM Dimming ad alta frequenza (1920 Hz), copertura dello spazio colore DCI-P3, supporto a Dolby Vision e HDR10+, 900 nits di picco per la luminosità.

Nel foro, alberga una fotocamera anteriore da 16 megapixel. Dietro, un lingotto ospita a triangolo una tripla fotocamera, con un sensore principale Samsung Isocell HM2 (1/1,52″, f/1.89, pixel portati a da 2,1 micrometri via pixel binning) da 108, un ultragrandangolo da 8, e un macro da 2 megapixel. I due altoparlanti stereo supportano il Dolby Atmos e c’è anche il mini-jack audio da 3,5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati vecchia maniera.

Il chipset Qualcomm Snapdragon 778G, realizzato a 6 nanometri e con 8 core (2,4 GHz max) sfrutta la RAM LPDDR4X da 6, 8, o 12 GB e lo storage UFS 2.2 da 128 o 256 GB: per la dissipazione del calore, Redmi ha previsto il telaio in alluminio, l’impiego di un’area di dissipazione di 22.763 mm2, e l’uso di materiali come la grafite, tanto da superare il Redmi Note 11 Pro del 77% in efficienza nello smaltimento del calore. La batteria, da 5.000 mAh, trae la carica a 67W via Type-C dal caricatore incluso in confezione.

Tra le connettività, Redmi Note 12 Pro Speed Edition annovera il Dual SIM 5G (standalone e non), il dual 4G/LTE, il Wi-Fi 6 dual band, il Bluetooth 5.2, il modulo NFC, il GPS (Beidou, Galileo, Glonass, QZSS) e gli infrarossi per la funzione telecomando: sotto l’interfaccia MIUI 14 però c’è Android 12. Nell’attesa che possa arrivare anche in Europa, magari come Poco X5 Pro, il device è previsto in Cina a 1.699 yuan (circa 230 euro) per 6+128 GB, 1.999 (circa 270 euro) per 8+256 GB, e a 2.199 yuan (circa 300 euro) per 12+256 GB.