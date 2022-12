Redmi Watch 3, Redmi Band 2, Redmi Buds 4: da Redmi wearable per tutti i gusti

Ascolta questo articolo

L’evento del marchio cinese Redmi allestito per presentare gli smartphone della serie Redmi K60 ha compreso anche il disvelamento di numerosi prodotti in ambito wearable.

Lo smartwatch Redmi Watch 3, da 499 yuan (67 euro circa), ha uno schermo squadrato OLED da 1,75 pollici a 390 × 450 pixel, con il 70% di screen-to-body, 600 nits di picco come luminosità e 60 Hz di refresh rate, e supporto all’AOD. Beneficiato dal Bluetooth LE in dual mode, mosso da una piattaforma di elaborazione Apollo 4 Plus, il wearable supporta 121 modalità sportive, grazie anche al localizzatore GNSS integrato, e ovviamente non manca di attenzionare il sonno, di allenare la respirazione, di tracciare 24/h la frequenza cardiaca, lo stress e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

La smartband Redmi Band 2, da 169 yuan (22 euro circa) o 159 yuan (21 euro per Capodanno, è impermeabile sino a 5 atmosfere e cadenzato nei colori polvere vitale, verde retrò, blu chiaro, bianco da sogno e nero di mezzanotte, leggero al polso grazie a un peso di 26,4 grammi e a uno spessore di soli 9,99 mm. Si presenta con un display LCD TFT luminoso (450 nits) da 1,47 pollici a 172 × 320 pixel sotto un vetro protettivo 2.5D.

Supporta la salute femminile, il rilevamento dello stress, registra la frequenza cardiaca per tutto il giorno e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, senza scordarsi del sonno: gestisce oltre 30 modalità sportive e ha un’autonomia, garantita dalla batteria da 210 mAh a carica magnetica, di 14 giorni in uso standard.

Cadenzati nei colori Midnight Black, Sunny Snow White, Sunset Orange e Trendy Green, i leggeri (3,9 grammi a unità) auricolari Redmi Buds 4 Youth Edition, a 149 yuan (20 euro circa) e 139 yuan (18 euro) il giorno di Capodanno, montano nello chassis certificato IP54 driver da 12 mm a bobina mobile abbinati a un diaframma in materiale composito (UP e PEEK). Per le chiamate, è presente la riduzione del rumore ambientale. Tali auricolari supportano il Bluetooth 5.3 con codec SBC, e hanno una modalità da gioco a bassa latenza. Grazie alle minibatterie da 35 mAh assicurano 5 ore di autonomia, cui se ne aggiungono altre 20 grazie alla custodia provvista di una batteria da 320 mAh. Grazie alla carica rapida, gli auricolari si caricano del tutto in 90 minuti, mentre in 120 minuti son carichi del tutto assieme alla custodia.