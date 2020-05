Redmi K30 5G Racing Edition: ancor più potente, ma sempre in 5G

L’altro atteso evento hardware odierno, questa volta targato Redmi, si è tenuto in Cina a poche ore di distanza dal varo, in India, della competitor Realme Narzo 10 Series, alzando il sipario sul Redmi K30 5G in Racing Edition (o Extreme Edition).

Identico esteticamente rispetto al predecessore di inizio Dicembre, il Redmi K30 5G Racing Edition (165.3 x 76.6 x 8.79 mm, per 208 grammi, in 4 colorazioni, dal 14 Maggio a circa 260 euro o 1.999 yuan), monta sempre una doppia selfiecamera, da 20+2 megapixel in alto a destra del display LCD IPS da 6.67 pollici, con risoluzione FullHD+ in 20:9 e refresh rate da 120 Hz in ottica gaming.

Anche sul retro, il suggestivo elemento circolare è confermato nell’alloggiare una quadrupla fotocamera, da 64 (Sony IMX686, pixel binning) + 8 (ultragrandangolo da 120°) + 5 (super macro a 2 cm) + 2 (cattura della profondità per l’effetto Bokeh) megapixel.

Corredato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, cui si possono apportare – via microSD – altri 512 GB, il processore cambia, con l’octacore Snapdragon 768G che, in quanto versione overcloccata (a 2.8 GHz) del 765G (da 2.4 GHz), migliora le prestazioni computazionali anche in sede grafica, con la GPU Adreno 620 sprintata del 15%. In conseguenza delle specifiche migliorate nelle performance, il costruttore dichiara “arruolato” un sistema di raffreddamento a liquido.

Sempre all’interno della scocca idrorepellente (P2i) del Redmi K30 5G Racing Edition è possibile trovare la batteria da 4.500 mAh, caricabile via microUSB Type-C a 30W (Flash Charge), la componentistica per lo scanner biometrico digitale, che sbuca sul tasto d’accensione laterale, e quella per le connettività, col Dual SIM 4 e 5G (standalone e non), il Wi-Fi, il GPS (A-GPS), il jack da 3.5 mm, il Bluetooth addirittura 5.2, il modulo NFC, e un emettitore di infrarossi a uso telecomando. Il sistema operativo, infine, è sempre Android 10, sotto l’interfaccia MIUI 11.