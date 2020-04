Redmi 8A Pro: ufficiale il nuovo battery phone low cost di casa Xiaomi

A diversi mesi di distanza dalla presentazione dell’entry level Redmi 8A, in quel di Settembre, lo spin-off low cost di Xiaomi ne presenta una versione Pro (in realtà un rebrand del Redmi 8A Dual), colorata in tre differenti nuance, Midnight Gray, Sky White, Sea Blue, tutte unite – per una salda presa – dalla texture XGrip.

Redmi 8A Pro (156.48 x 75.41 x 9.4 mm, per 188 grammi), questo il nome del device, dispone di uno chassis plastico impermeabile contro gli schizzi d’acqua, in quanto immunizzato mediante la tecnologia P2i, con un frontale assai ben ottimizzato su 3 dei 4 lati che circondano, sotto un vetro protettivo Gorilla Glass 5, il display LCD IPS da 6.22 pollici con risoluzione HD+ dominato in alto da una piccola insenatura, un notch a goccia, nel quale è sita una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0, con Face ID quale unico sistema biometrico di bordo).

Il retro, invece, propone, tra il Flash LED in alto, e il logo Redmi in mezzo, un semaforo verticale con – all’interno – un sensore principale da 13 (f/2.2, video FullHD@3fps, Google Lens) e uno secondario, per la profondità, da 2 (f/2.4) megapixel.

Di fascia bassa appare essere il set elaborativo, con l’octacore (1.95 GHz) Snapdragon 439 e la GPU Adreno 505 che, sia nella configurazione con 2 (1.549.000 rupie indonesiane, circa 85 euro) che in quella con 3 GB (1.649.000 rupie indonesiane, pressappoco 91 euro) di RAM (LPDDR3), contano su 32 GB di storage (eMMC 5.1), espandibili di altri 512 GB via microSD (con il carrellino in grado di accogliere la schedina mnemonica assieme alle 2 SIM): un po’ meglio vanno le cose sul piano energetico.

La batteria, ammontante a ben 5.000 mAh, beneficia della ricarica rapida tramite la microUSB Type-C posta in basso: la velocità massima di rabbocco è di 18W, sebbene il caricatore incluso in confezione si limiti ai 10 (rendendo necessario procurarsene uno di terze parti). Completano il quadro del Redmi 8A Pro appena lanciato in Indonesia, con Android Pie sotto interfaccia MIUI, un jack da 3.5 mm con Radio FM, il GPS, il Wi-Fi n, ed il Bluetooth 4.2.