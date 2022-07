Redmi 10A Sport: ufficiale lo smartphone low cost per i mercati emergenti

Ascolta questo articolo

Xiaomi, già protagonista di giornata col lancio di due robot aspirapolvere, ha poi messo in campo anche uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero uno smartphone che, nelle vesti del Redmi 10A Sport appena presentato in India, si propone di offrire discrete specifiche a coloro che hanno anche un occhio di riguardo al fattore prezzo.

Il Redmi 10A Sport (164,9 x 77,1 x 9 mm per 194 grammi), nelle colorazioni grigio Slate Grey, Sea Blue e nero Charcoal Black, sul davanti si mostra piuttosto conservativo, avendo un notch a goccia e un piccolo mento in basso (in compenso, le cornici laterali sono ottimizzate meglio). Il retro ha due bumper squadrati uno all’interno dell’altro: quello più esterno circoscrive uno scanner circolare per le impronte digitali e ospita quello più interno, che invece si occupa di perimetrare la dual fotocamera.

Partendo dal multimedia, lo schermo del Redmi 10A Sport è un LCD da 6.53 pollici, con tecnologia IPS, risoluto in HD+, quindi a 1650 x 720 pixel, con un basilare refresh rate di 60 Hz, 400 nits di luminosità di picco, e 20:9 come aspect ratio. La selfiecamera arriva a 5 megapixel e supporta l’AI Face Unlock. La doppia fotocamera posteriore si basa su un sensore principale da 13 megapixel (video in 1080p@30fps), con apertura a f/2.2, e su uno per le macro, da 2 megapixel. L’audio invece prevede il mini-jack da 3.5 mm.

Per il processore, come nel quasi gemello Redmi 10A cinese d’inizio anno, anche qui opera, con 2.0 GHz di clock massimo, il MediaTek Helio G25, con scheda grafica IMG PowerVR GE8320: lo storage si conferma a 64 GB, con l’ampliamento via microSD, ma la RAM è da 6 GB, con espansione virtuale di 2 GB, in modo d’assicurare maggior fluidità operativa.

Nel Redmi 10A Sport l’erogazione dell’energia è demandata a una batteria da 5.000 mAh, caricabile a 10W passando per una microUSB. Sul versante delle connettività, sono presenti il Dual SIM, il 4G, il GPS (A-GPS, Beidou), il Bluetooth 5.0, l’emettitore di infrarossi, il Wi-Fi ac/5. Animato da Android 11 sotto l’interfaccia MIUI 12.5, il device può esser già comprato su Amazon India che l’ha listato a 10.999 rupie, pari a pressappoco 135 euro.