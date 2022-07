Xiaomi presenta i robot aspirapolveri Vacuum S10T e Vacuum Mop 2 Pro

Ascolta questo articolo

Xiaomi, marchio cinese arcinoto per la sua versatilità hardware, nel tener fede alla sua fama, ha effettuato due annunci con i quali ha ampliato il suo bouquet di dispositivi smart per la casa (da qualche giorno controllabili anche via Mi Smart Home Screen 6), ora comprensivo ìdei nuovi robot aspirapolvere Vacuum S10T e Vacuum Mop 2 Pro.

Il primo modello, ovvero lo Xiaomi S10T (già presente sul sito ufficiale, ma non ancora prezzato), è il più prestante, dall’alto di una potenza pari a 8000 Pa, declinabile secondo varie modalità (standard a 2000 Pa, Turbo a 4000 Pa, Super a 8000 Pa), per trovare il giusto bilanciamento tra intensità e silenziosità della pulizia. Il robot in questione (come pure l’altro modello oggetto di questo recap) è in grado di arrampicarsi su ostacoli di 2 cm, come i tappeti o la moquette e mette in campo una tecnologia antigroviglio che, nello specifico, raddrizza i peli catturati e, mediante una sorta di pettine con denti smussati quali lame, provvede a tagliarli.

All’interno, sono presenti un serbatoio per l’acqua da 250 ml (con preset di erogazione del volume del liquido: basso, medio, alto), e uno per lo sporco, da 450 ml: la batteria, da 5.200 mAh, col robot capace di tornare alla base per caricarsi quando scarico per riprendere da dove s’era interrotto, assicura una copertura da 180 m² massimi. Un processore a quattro core esegue un algoritmo di mappatura e localizzazione SLAM ed elabora i dati del sistema di navigazione laser LDS (affiancato da 18 sensori ad alte prestazioni), in modo da mappare con precisione la casa, ostacoli compresi, senza l’interferenza delle luci, anche al buio, sì da ottenere una mappa a 360° che renda possibile una pulizia efficace.

Attraverso le applicazioni Xiaomi Home o Mi Home, e il modulo wireless dual-mode Wi-Fi+BLE, l’utente potrà programmare il robot Vacuum S10T, per stabilire quali aree pulire, settare delle zone vietate, controllare lo stato della pulizia, schedularlo o farlo partire da remoto, eseguire gli aggiornamenti OTA (over the air).

In India è invece arrivato il Robot Vacuum Mop 2 Pro. Sempre circolare, ha una potenza di 3.000 Pa (+43% rispetto al Robot Vacuum Mop-P) declinabile in 4 modalità. Il serbatoio per l’acqua, da 250 ml, interagisce con un sistema di lavaggio professionale 2.0 di tipo sonico che, mediante 10mila vibrazioni al minuto, distrugge le macchie, poi catturare dal panno in microfibra che lascia il pavimento asciutto. Il sistema di navigazione laser LDS opera su un raggio di 10 metri, in tandem con 6 sensori anti-caduta e dislivello, 19 sensori ad alta precisione, e un radar LIDAR anti collisione: il risultato è una mappatura di più stanze, anche su più piani, col robot che è in grado di riprendere da dove interrottosi. La batteria, da 5.200 mAh, promette di coprire sino a 185 m².

Per il controllo, il Robot Vacuum Mop 2 Pro, già disponibile in commercio in promo a 25.999 rupie (circa 320 euro) con prezzo che poi salirà a 39.999 rupie (circa 493 euro), è possibile usar non solo l’app Xiaomi Home, ma anche i comandi vocali inoltrati all’attenzione di Amazon Alexa e Google Assistant.