Xiaomi presenta il nuovo Mi Smart Home Screen 6 per la domotica

Xiaomi è da sempre attiva nell’hardware con un paniere molto ampio di applicazioni che spaziano in ogni tipo di settore, compreso l’home living, basti pensare a letti smart, purificatori d’acqua intelligenti e via discorrendo. A tale categoria il colosso cinese ha appena dedicato il nuovo Mi Smart Home Screen 6, evoluzione di un modello già noto da 10 pollici.

Il nuovo dispositivo può fungere da hub per gestire tutta la domotica compatibile di casa e, integrando un gateway Bluetooth Mesh, offre il collegamento a internet a una serie di dispositivi Bluetooth che ne son privi, affinché siano controllabili e accessibili anche da remoto. Esteticamente, ha una forma molto elegante e minimal, con bordi piatti, angoli delicatamente arrotondati e, in basso, una griglia in tessuto per la sezione audio.

Il centro del nuovo Mi Smart Home Screen 6 è ovviamente formato da un display da LCD da 5.45 pollici, risoluto a 960 × 480 pixel: la webcam, da 2 megapixel, può essere usata sia per le videochiamate, che per il monitoraggio remoto della casa, a scopo di sorveglianza. Inoltre, ha uno slider fisico per la privacy ed è smart. Nella fattispecie, riconoscendo dei bambini, attiva un’apposita interfaccia, mettendo a disposizione anche il parental control.

Lateralmente, il Mi Smart Screen 6 ha un altro pulsante fisico, premendo il quale la privacy vien nuovamente tutelata, nel senso che viene spento il microfono, usabile non solo nelle videochiamate ma anche per rivolgere dei comandi all’assistente vocale XiaoAi: sul retro, è invece collocato un supporto reclinabile a mo’ di leggio, che assolve alla funzione di consentire una certa regolabilità in inclinazione del terminale Xiaomi.

Adoperabile anche in coppia col più grande Smart Home Display 10 nel controllare separatamente i dispositivi smart di casa, il compatto Mi Smart Home Screen 6 è inserito nell’ecosistema / interfaccia MIUI Home, lanciato il 28 Dicembre del 2021 assieme al rinnovato dongle smartizzante per TV Xiaomi PaiPai (una sorta di Chromecast). Per il momento, il nuovo prodotto è in pre-ordine, sul crowfounding di Xiaomi, Youpin, al prezzo di 349 yuan, pari a pressappoco 50 euro cambio alla mano.