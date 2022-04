Redmi 10 Power: ufficiale a sorpresa il low cost con maxi batteria e Snapdragon 680

Un po’ a sorpresa, nell’evento di lancio indiano tenuto da Redmi per il modello Redmi 10A, il sotto marchio di Xiaomi ha ufficializzato una piccola sorpresa, in veste di smartphone low cost Redmi 10 Power.

Il Redmi 10 Power (Power Black, Sport Orange), sostanzialmente basato sulle specifiche del Redmi 10, ha uno chassis spesso 9.13 mm, con un peso di 203 grammi: il frontale è caratterizzato da un notch a goccia d’acqua, in cui è posta la selfiecamera da 5 megapixel. Sempre protetto da un vetro Gorilla Glass 3, sotto il resto della superficie anteriore è posizionato un display LCD IPS da 6.71 pollici, risoluto in HD+, con un refresh rate di 60 Hz non propriamente ideale per il gaming.

Lo scanner per le impronte digitali è posto dietro, ma in una posizione inconsueta: in particolare, lo si ritrova nel bumper squadrato che, a sinistra della coverback, presenta in alto una dual camera con Flash LED, composta da un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8), e da uno secondario da 2 megapixel (f/2.4), destinato all’acquisizione della profondità.

Nello schema di specifiche pubblicizzato da Redmi India, figura il processore octacore (2.4 GHz) Snapdragon 680, collegato alla scheda grafica integrata Adreno 610, e apportatore del modem per il 4G: l’unico assetto mnemonico previsto contempla 8 GB di RAM e 128 GB di storage (UFS 2.2, espandibile via microSD di 1 TB), anche se viene fatta menzione della funzionalità RAM Booster che, nel modello specifico, aggiungerebbe alla memoria volatile altri 3 GB presi dalla ROM, utili per il multi-tasking.

Corredato di connettività quali GPS (A-GPS, Glonass), Dual SIM con 4G LTE, Wi-Fi ac dual band, e Bluetooth 5.0, l’economico Realme 10 Power non si fa mancare il mini-jack da 3.5 mm e una porta Type-C con la quale caricare, a 18W, la corposa batteria inclusavi, da 6.000 mah di capienza, bastevole per oltre una giornata di routine standard. La scelta del sistema operativo è ricaduta sull’ormai superato Android 11, rivestito dalla recentissima interfaccia MIUI 13.

Per il prezzo, il costruttore ha fissato un listino di 14.999 rupie, circa 181 euro, che lo porrà in diretta concorrenza con il Galaxy A13 4G che Samsung proporrà sempre in India partendo proprio dalla medesima cifra del low cost di Xiaomi.