Redmi, il marchio economico del gruppo hi-tech cinese Xiaomi, reduce dal lancio di una smart tv 4K in India, ha annunciato, dopo settimane di rumors in merito, lo smartphone medio-gamma Redmi 10 2022 che, complice la crisi dei chip, sostanzialmente vanta poche differenze rispetto al modello visto nel 2021.

Redmi Note 10 2022, disponibile nei colori alternativi Carbon Grey, Sea Blue e Pebble White a un prezzo ancora ignoto, ha un display LCD da 6.5 pollici risoluto in FullHD+ (2400 x 1080 pixel), con 90 Hz di refresh rate (AdaptiveSync, cioè adattabile al contenuto), e una modalità lettura di terza generazione, protetto da un vetro Gorilla Glass 3. Essendo un pannello di tipo DotDisplay, presenta un foto in alto al centro per la selfiecamera da 8 megapixel.

Voltato il Redmi 10 2022, un lingotto propone a L una quadrupla fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) ben evidenziato, seguito poi da un sensore ultragrandangolare (120°) da 8 (f/2.2) e da due sensori risoluti a 2 megapixel (f/2.4), rispettivamente per macro e profondità. La sezione dedicata all’audio del Redmi 10 2022 contempla la presenza di un mini-jack da 3.5 mm e un paio di speaker stereo.

Lo scanner per le impronte digitali, fisico, è presente sul lato destro, a tutela dell’accesso al device, ai dati, ed alle app. Sempre lungo il perimetro del device, animato da Android 11 sotto l’interfaccia proprietaria MIUI 12.5, si nota la prima differenza rispetto al primo modello, ovvero la presenza di uno slot per il Dual SIM che non permette più di usare due SIM e una microSD, ma che è ora ibrido, permettendo di usare o due SIM o una SIM e una microSD.

Nel segmento logico, il processore octacore (2.0 GHz) Helio G88 di Mediatek qui non può più contare sull’allestimento da 6+128 GB, ma prevede, assieme a 64 o 128 GB di storage (eMMC) espandibile, solo un massimo di 4 GB per la RAM (LPDDR4x). Provvisto di 4G con chiamate VoLTE, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, il Redmi 10 2022 integra anche il modulo NFC per i pagamenti contactless, un emettitore di infrarossi per la funzione telecomando e, via microUSB Type-C, carica velocemente a 18W (mediante un caricatore incluso in confezione da 22.5W) la batteria da 5.000 mAh.