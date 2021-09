Red Magic 6s Pro: ufficiale il nuovo gaming phone, migliorato, di Nubia

Come da programma, confermando le specifiche emerse nelle scorse ore grazie a un prematuro unboxing, il marchio cinese Nubia ha presentato il gaming phone Red Magic 6s Pro, quarto membro dell’omonima serie che può già contare sui modelli Red Magic 6 e 6 Pro, e Red Magic 6R.

Red Magic 6s Pro (169,9 × 77,2 × 9,5 mm, per 215 grammi) ha un perimetro molto ben popolato: in alto vi è uno speaker, un microfono e il mini-jack da 3.5 mm, mentre in basso si trova un altro speaker, un altro microfono, lo slot per le due SIM 4 e 5G (niente espansione via microSD) e la microUSB 3.0 Type-C: a destra è presente il pulsante d’accensione, lo sfiatatoio per la dissipazione ad aria, un microfono e due pulsanti dorsali con risposta al tocco da 450 Hz, laddove per il frame di sinistra scendono in campo il bilanciere per il volume, una presa d’aria, e un pulsante per colorato per la modalità gioco (setting per vari giochi, scorciatoia per la ventola turbo, con 59 pale e 20mila giri al minuto, configurazioni per controller, sprint per il processore, etc).

Frontalmente, sotto la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0, 1.12 micrometri, 1/4.0″) posta nella strettissima cornice alta, si trova il display AMOLED a 8-bit, un pannello da 6.8 pollici risoluto in FullHD+ (387.5 PPI), con 700 nits di luminosità massima, 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, con 165 Hz di refresh rate adattivi (dopo i preset da 60, 90 e 120 in base ai contenuti) e un touch sampling da 720 Hz. Sotto il display si trova un migliorato (in precisione, velocità di sblocco ora da 100 ms, e funzioni, con anche a misurazione della frequenza cardiaca) scanner per le impronte digitali.

Dietro, è presente una striscia, con un LED rosso in basso, sensibile al tocco, all’insegna di un pulsante virtuale personalizzabile: la parte alta di questa banda propone verticalmente allineati i sensori della triplice fotocamera, da 64 (principale, f/1.8, 78.3°, messa a fuoco fasica video 8K o 4K@60fps), 8 (ultragrandangolo da 120°, f/2.0), e 2 (macro, 78°) megapixel.

Il motore del Red Magic 6s Pro è formato dal processore octacore (2,995 GHz) Snapdragon 888+ coadiuvato da RAM LPDDR5 e storage non espandibile di tipo UFS 3.1, combinati nei setting mnemonici da 8+128 (3.999 yuan, o 520 euro), 12+256 (4.799 yuan, 630 euro) e 12+128 GB 4.399 yuan, 575 euro). A questo “giro”, la dissipazione viene potenziata dalla tecnologia ICE 7.0 che, grazie all’impiego di materiali a cambiamento di fase (PCM), accumula il calore nei momenti di stress e lo rilascia alla ventola quando possibile.

Corredato anche dal GPS (con Beidou), dal Bluetooth 5.1, dall’NFC, e dal Wi-Fi 6e con antenne 2×2 MIMO, via Type-C carica la batteria: quest’ultima, nell’iterazione standard prevede 5.050 mAh di capienza e una velocità di carica a 65 W, laddove la variante cinese ha meno capienza energetica, 4.500 mAh, ma una maggior velocità, 120W, nel rabboccarla. Il sistema operativo, infine, è Android 11 sotto l’interfaccia RedMagicOS 4.5.