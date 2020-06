Red Magic 5G Lite: ufficiale in Europa il nuovo gaming phone di Nubia

Anticipato qualche settimana fa dalla concessione di alcune certificazioni piuttosto indicative, come quella della Eurasian Economic Commission (EEC) e della Global Certification Forum (GFC), è divenuto palese, grazie all’inclusione nel listino di Vodafone Spagna, il nuovo smartphone Nubia Red Magic 5G Lite, versione “minore” del gaming phone Red Magic 5G e alterego global del già noto Nubia Play.

Disponibile in livrea nera, il gaming phone Nubia Red Magic 5G Lite (171.7 x 78.5 x 9.1 mm, per 215 grammi) propone frontalmente un’esile cornice superiore nella quale viene occultata la selfiecamera, da 8 megapixel che, in tal modo, non necessità di orpelli quali il foro nel display, la tacca, il notch, o un meccanismo pop-up. Tra le cornici laterali quasi invisibili via curvatura 2.5D, e quella inferiore, appena un po’ più pronunciata, è collocato il pannello AMOLED da 6.65 pollici, con risoluzione FullHD+, supporto alla gamma cromatica DCI-P3, particolarmente adatto al gaming, visti i valori di 144 Hz per il refresh rate, e di 240 Hz per la frequenza di campionamento del tocco.

Il retro del Nubia Red Magic 5G Lite, in vetro, è piuttosto suggestivo, con riflessi geometrici di luce che si dipanano dal listello centrale, nel quale sono collocati il logo della gamma Red Magic, il nome della stessa, ed un semaforo esagonale, con tale forma riprodotta anche nei 3 principali sensori della quadcamera, da 48 (Sony IMX582, pixel binning 4-in-1, f/1.75), 8 (ultragrandangolo a 120°), 2 (f/2.4, macro), col quarto, sempre da 2 megapixel (profondità), posto a destra, in posizione speculare rispetto al Flash LED, invece posto a sinistra.

Accompagnato nel sound da un sistema audio DTS, e nella sicurezza da uno scanner biometrico “in-display”, il Red Magic 5G Lite della cinese Nubia conferma la sua natura da gaming mediante un sistema di dissipazione composito a liquido (strati di grafite, heatpipe da 61 mm, gel termico), battezzato “ICE2.5”, capace, secondo il costruttore, di abbassare anche di 16° le temperature generate dall’array logico, qui rappresentato dall’octacore (2.4 GHz) Snapdragon 765G e dalla GPU Adreno 620, supportati da 8 GB di RAM (LPDDR4X) e da 256 GB di storage (UFS 2.1).

Le connettività del Nubia Red Magic 5G Lite annoverano l’adozione del Dual SIM con 4G e 5G (standalone e non, via modem Snapdragon X52), del GPS (BeiDou, Glonass), dell’NFC, del Wi-Fi ac a doppia banda, del Bluetooth 5.0, e della microUSB Type-C, con la quale si procede alla carica rapida, scalata a 18W, della corposa batteria da 5.100 mAh.

Chiude la scheda tecnica del Nubia Red Magic 5G Lite, prezzato complessivamente a 612 euro (pagabili in 36 rate mensili da 17 euro), il sistema operativo, Android 10, cui l’interfaccia Nubia UI 8.0 dona diverse funzioni adatte al gaming, come la proiezione del gioco in modalità wireless sulle smart tv compatibili.