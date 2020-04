Nubia Play: ufficiale il nuovo gaming phone di fascia media con 5G

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Oramai, anche con l'offerta di Nubia è piuttosto chiaro che procurarsi uno smartphone 5G non è più un'impresa proibitiva. Il Nubia Play è un buon gaming phone, per processore e memoria, con qualche accorgimento in più, come i pulsanti laterali ed il raffreddamento a liquido, che non gustano, vista la categoria cui si rivolge.