Realme X7 Max: ufficiale il medio-gamma 5G con audio Hi-Res

BBK Electronics, in vena di annunci a proposito del marchio Realme, ha principiato ad arricchirne l’assortimento, in fine di Maggio con, tra le altre cose, un nuovo smartphone che, rappresentato dal Realme X7 Max, va a far compagnia (in India) ai precedentemente noti modelli X7, X7 Pro e X7 Pro Ultra (anche in Extreme Edition).

Protetto da un vetro DragonTrail, il frontale del Realme X7 Max (158,5 x 73,3 x 8,4 mm, per 179 grammi) dedica il suo 91.7% al display AMOLED FullHD+ (408 PPI) da 6.43 pollici, con 120 Hz di refresh rate, 360 Hz di frequenza di campionamento, aspect ratio a 20:9, e scanner d’impronte integrato. Il foro in alto a sinistra, con tanto di face unlock, ospita la selfiecamera grandangolare (798°) da 16 (f/2.5, video in 1080p@30fps) megapixel: dietro, lo chassis, impermeabile agli schizzi, propone il classico semaforo a sinistra, per la tripla fotocamera, abilitata anche ai video 4K@60fps.

A comporre la stessa sono i sensori da 64 (principale, Sony IMX682, f/1.8), 8 (ultragrandangolo da 119°, f/2.3), e 2 (macro a 4 cm, f/2.4) megapixel, supportati dal Flash dual LED dual color. La sezione sonora del Realme X7 Max punta sul jack da 3.5 mm e su due speaker certificati Hi-Res, abilitati alle tracce Dolby Atmos.

L’octacore Dimensity 1200 (3 GHz) 1200 di Mediatek, considerato superiore allo Snapdragon 865, varca i confini cinesi per la prima volta, venendo supportato nel device in oggetto, assieme alla relativa GPU Mali-G77 MC9, da RAM e storage (UFS 3.1, non espandibile) nelle combinazioni da 8+128 (26.999 rupie, circa 305 euro) e 12+256 GB (29.999 rupie, circa 339 euro), previste in tutte e tre le caratterizzazioni cromatiche (Asteroid Black, Mercury Silver, Milky Way) contemplate dal costruttore.

Per le connettività, il Realme X7 Max, animato da Android 11 sotto realme UI 2.0, si avvale della doppia SIM con 5G standalone e non, del Wi-Fi ax, del Bluetooth 5.1 (A2DP, aptX HD), del GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), dell’NFC e della microUSB Type-C, che carica la batteria da 4.500 mAh (capace di carica inversa a 2.5W) a ben 50W, sì da ripristinare il 50% di capienza energetica in 16 minuti.