Realme X50m 5G: sorprendente medio-gamma con quadcamera e 120 Hz

BBK Electronics, in attesa di deliziare gli appassionati con un nuovo gaming phone, si porta avanti nel segmento degli smartphone di fascia media a marchio Realme, attraverso la presentazione in Cina del nuovo Realme X50m 5G, messo in campo dopo l’X50 Pro di Febbraio ed il modello standard di Gennaio, del quale l’attuale device rappresenta un downgrade introduttivo.

Redatto nelle due colorazioni Galaxy White e Starry Blue, il Realme X50m 5G vanta un telaio (163.8 x 75.8 x 8.9 mm, per 194 grammi) con punch hole frontale doppio, in alto a sinistra, quale sede della dual selfiecamera, da 16 (Sony IMX 471, f/2.0, 5 lenti, grandangolo da 79.3°) + 2 (profondità, f/2.4). Protetto dal vetro Gorilla Glass 5 trova ospitalità sul davanti anche il display, un LCD da 6.57 pollici, con risoluzione FullHD+ estesa sul 90.4° della superficie disponibile, e supporto gaming al refresh rate da 90 Hz.

Il posteriore, privo dello scanner per le impronte, spostato praticamente (ma non per i mancini) sul lato destro, propone – a sinistra del Flash LED – una quadrupla fotocamera, da 48 (f/1.8, pixel binning, 6 lenti, video anche a 2160p@30fps) + 8 (ultragrandangolo da 119° con 5 lenti) + 2 (f/2.4, con messa a fuoco min da 4 cm) + 2 (profondità) megapixel. A contribuire multimedialmente, in ambito audio però, con tanto di certificazione Hi-Res, concorrono gli speaker 1216 Linear, ottimizzati dal Dolby Atmos.

Il processore Snapdragon 765G e la scheda grafica Adreno 620 sfruttano, secondo la configurazione scelta, 6 od 8 GB di RAM (PDDR4X) mentre lo storage (UFS 2.1) si ferma al taglio unico da 128 GB. Corredato di connettività quali il Dual SIM con 4 e 5G (standalone e non , con frequenze sub 6 GHz), GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass), Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0 (A2DP), NFC per i pagamenti contactless, il Realme X50m 5G sfrutta una microUSB Type-C per garantirsi la ricarica rapida Dart (da 30W) con la quale ripristinare del 70% in mezzora la capienza energetica della batteria, da 4.200 mAh.

Realme X50m 5G sarà disponibile partendo dalla Cina, il 29 Aprile, con Android 10 sotto interfaccia Realme UI, al prezzo di 1.999 yuan (pressappoco 260 euro) per la variante da 6+128 GB, ed a 2.299 yuan (sui 299 euro) per quella da 8+128 GB.