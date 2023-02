Realme V30 Series: ufficiali i nuovi smartphone economici con RAM anche virtuale

Ascolta questo articolo

Realme di recente ha lanciato un atteso top di gamma e un simpatico smartphone a tema Coca Cola. Il brand cinese però ha ancora tanti assi nella manica, anche per quel che riguarda la serie di smartphone economici V che, in Cina, si è arricchita dei due nuovi modelli Realme V30 e Realme V30T.

Apparentemente uguali, d’aspetto e specifiche, i due smartphone sono spessi 8.1 mm e pesanti 186 grammi. Il frontale ha un piccolo mento e il notch a goccia d’acqua mentre, ai lati, i frame sono piatti. Il tasto di accensione fa anche da scanner per le impronte digitali. Dietro, una sezione occupa in alto tutta la larghezza della back cover, redatta nei colori Dark Night e Dawn Gold. In basso ci sono la microUSB Type-C, uno speaker con funzione super volume (+ 200%) e il mini jack da 3.5 mm per cuffie ed auricolari cablati.

Tecnicamente, i Realme V30 e V30T hanno un display LCD IPS da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ con l’88,7% di screen-to-body, l’83% sul color gamut NTSC, 600 nits di luminosità massima, e modalità di protezione della vista che filtra la luce blu. La fotocamera anteriore è da 5 megapixel e assolve anche al riconoscimento facciale: in ambito fotografico è supportata dall’abbellimento AI che migliora in modo naturale gli autoscatti. La fotocamera posteriore è duale, grazie a un sensore principale da 13 megapixel e a uno ultragrandangolare da 8 megapixel: qui la sezione fotografica mette a disposizione vari filtri, anche a tema caleidoscopio, e una modalità notturna.

La sezione elaborativa della Realme V30 Series annovera il chipset Dimensity 700 sostenuto da 6/8 GB di RAM, che diventano 12/14 grazie all’espansione virtuale DRE che mette a disposizione dinamicamente, secondo il bisogno, 6 GB prelevandoli dallo storage. Quest’ultimo ammonta a 128 GB ed è espandibile sino ad altri 1 TB via microSD. Nel robusto chassis, sottoposto a vari test di resistenza, la batteria ammonta a 5.000 mAh, bastevoli per 80,8 ore di musica, 20,6 ore di video, 26,6 ore di messaggistica su WeChat, 38 ore di chiamate, e si carica non troppo velocemente a 10W.

Con le consuete connettività, la serie di smartphone Realme V30 adotta quale software l’interfaccia Realme UI 3.0, basata sul sistema operativo Android 12. In tema di prezzi, Realme V30 costa 1.099 yuan (circa 151 euro) o 1.299 yuan (pressappoco 178 euro) per le versioni rispettivamente da 6 od 8 GB di RAM. Risulta più costoso il modello T che, sempre nelle medesime opzioni di RAM, viene a costare rispettivamente 1.299 yuan (pressappoco 178 euro) o 1.499 yuan (circa 206 euro).