Realme 10 Pro 5G Coca Cola: ufficiale lo smartphone più frizzante dell’anno

Da qualche giorno era attesa la versione Cola Cola dello smartphone Realme 10 Pro e il device è appena stato presentato in India, ove risulta sorprapprezzato rispetto al modello normale, con un prezzo che, su Realme.com e Flipkart, è di 1.000 rupie, pari a circa.

Realme 10 Pro Cola Cola ha un telaio che ricorda l’alluminio spazzolato delle lattine: due terzi della cover posteriore sono in rosso, con sovrimpressa la scritta del brand, Il device presenta anche due cerchietti color rosso attorno ai sensori fotografici sul retro, rappresentati da un sensore principale da 108 megapixel (3,6mm eq, FOV 83,6°, f/1,75, pixel binning) e da uno da 2 megapixel per la profondità (88,8° FOV, f/2,4, 21,9mm eq).

Lo smartphone ha una suoneria e icone a tema coca cola, l’animazione per la ricarica di una bottiglia di Coca Cola che si riempie, il suono delle bollicine della bibita per le notifiche, il suono di quanto di apre una lattina (tssSS-kr-POP) per quando si scatta una fotografia, ma non solo. Il prodotto arriva in una confezione dedicata con una graffetta e adesivi speciali, e una statuetta della mascotte Realmeow che ricorda una bottiglietta fresca di Cola Cola.

A parte questi dettagli da collezione, quello in questione è un normale Realme 10 Pro, con un LCD da 6,72 pollici FullHD+, col 93,76% di screen-to-body, 120 Hz di refresh rate, 600 nits e certificazione Tuv di bassa emissione della luce blu.

La fotocamera anteriore rimane quella da 16 megapixel. Animato dal processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, e dal sistema operativo Android 13 personalizzato via Realme 4.0, questo smartphone ha 8 GB di RAM LPDDR4X raddoppiabili virtualmente, e 128 GB di storage UFS 2.2 ampliabili sino a 1 TB via microSD. Protetto da uno scanner per le impronte digitali messo di lato, e provvisto di due speaker UltraBoom con Hi-RES, il Realme 10 Pro Coca cola carica a 33W via Type-C, la batteria, da 5.000 mAh. Non manca nemmeno qui il jackino per l’audio cablato.