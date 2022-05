Realme svela il quasi flagship Narzo 50 Pro, con audio e display top

Ascolta questo articolo

Nello stesso evento col quale ha presentato uno smartwatch della serie TechLife per il benessere, sempre in India, Realme ha svelato globalmente il top gamma Realme Narzo 50, e prospettato l’esordio, per ora solo locale, della relativa variante Narzo 50 Pro.

Secondo quanto emerso, lo smartphone Realme Narzo 50 sarà disponibile dal 25 Maggio, per ora in Italia nell’allestimento da 6+128 GB, con gli ordini che si apriranno con una promo lancio in ragione della quale il prezzo di 259.99 euro sarà scontato a 229.99 euro, Per gli altri allestimenti, a titolo di completezza informativa, si può far riferimento al listino indiano, che prezza a 15.999 rupie (196 euro) la versione da 4+64 GB, e a 16.999 rupie (circa 208 euro) quella da 4+128 GB.

Passando all’inedito Realme Narzo 50 Pro (disponibile in India dal 26 Maggio), quest’ultimo è cadenzato nelle colorazioni Hyper Blue e Hyper Black, con uno chassis frontalmente protetto dal vetro Gorilla Glass 5.

Attrezzato per un audio premium con due speaker stereo Hi-Res Audio predisposti per il Dolby Atmos e con un jack da 3.5 mm per le cuffie, il Realme Narzo 50 Pro (160,2 x 73,3 x 7,99 mm, per 181 grammi) schiera un display AMOLED da 6.4 pollici, risoluto a 2.400 x 1.080 pixel, quindi in FullHD+ sull’90.8% di screen-to-body, con 90 Hz di refresh rate, 360 Hz di touch sampling, scanner d’impronte sottostante e foro in alto a sinistra, per la selfiecamera da 16 megapixel (f/2.05, face unlock).

Sul retro, il bumper rettangolare, inclusivo del Flash LED, annovera a triangolo una triplice fotocamera, con un sensore principale da 48 (f/1.79), uno ultragrandangolare (120°) da 8 (f/2.2) e uno per le macro a 4 cm da 2 megapixel (f/2.4).

Tenuto al fresco da un sistema di dissipazione termica con camera di vapore a 5 strati, il processore octacore (2.5 GHz) a 6 nanometri Dimensity 920 5G di Mediatek, con GPU Mali G68 MC4, si avvale di una RAM incrementabile virtualmente di 5 GB e di uno storage UFS 2.2, negli allestimenti da 6+128 (21.999 rupie, 270 euro) e 8+128 GB (23.999 rupie, 294 euro). Ricaricabile del 50% in 30 min grazie alla carica rapida Dart Charge da 33W via Type-C, la batteria di bordo, da 5.000 mAh, energizza a dovere, anche grazie ad Android 12 (sotto realme UI 3.0), il segmento connettività, con il Dual SIM, il 4G, il 5G standalone e non, il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS).