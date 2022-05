Realme presenta il nuovo smartwatch TechLife Watch SZ100

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento che ha portato alla presentazione per il mercato indiano dei già noti smartphone della serie 5G Narzo 50, il marchio cinese Realme ha svelato il nuovo smartwatch Realme TechLife Watch SZ100, disponibile all’acquisto presso la locale divisione di Amazon, dal 22 Maggio, al prezzo di 2.499 rupie (circa 21 euro).

Lo smartwatch Watch SZ100, della famiglia dei prodotti TechLife di Realme, ha uno chassis squadrato (25.1 x 3.58 x 1.16 mm), piuttosto leggero (34 grammi), redatto nelle colorazioni Magic Grey e Lake Blue, dal quale si dipana il cinturino, in gomma anallergica, facilmente sostituibile, da 20 mm di misura. A contatto col polso si trovano i sensori per tracciare la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca 24/7 e la qualità del sonno: contrariamente alla maggior parte dei rivali, il nuovo wearable è anche in grado di misurare e monitorare la temperatura della pelle e del corpo.

In cima campeggia un display da 1.69 pollici, risoluto a 280 per 280 pixel, con 218 PPI (pixel per pollice), e un picco di luminosità pari a 530 nits. L’utente, secondo quanto comunicato dall’azienda, potrà alternarvi oltre 110 eleganti watch faces, o caricarvi come sfondo delle proprie foto per una maggior personalizzazione.

Espletato questo passaggio, l’area visuale dello smartwatch Realme TechLife Watch SZ100 potrà essere usata per impostare gli allarmi, controllare l’ora e le previsioni meteo, impostare il cronometro o un timer, oltre che leggere le notifiche che arriveranno in Bluetooth dallo smartphone, connesso al quale l’orologio di Realme potrà gestirne la musica, fare da otturatore remoto per le fotocamere, o sfruttare l’opzione “find my phone“.

Ovviamente, non mancano le funzioni di tracking sportivo che, grazie all’accelerometro triassiale, permettono di attenzionare 24 modalità sportive, tra cui camminata, calcio, ciclismo, corsa outdoor e indoor, arrampicata, tennis, spinning, vogatore, danza, yoga, basket, allenamento libero e, grazie all’impermeabilità da standard IP68, nuoto. Sul piano dell’autonomia, a carica completa il nuovo wearable di Realme assicura sino a 12 giorni di funzionamento.