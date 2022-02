Realme Narzo 50: ufficiale il medio-gamma con 120 Hz, ricarica veloce a 33W e 50 mpx

Facendo seguito ai già noti modelli Narzo 50i e del Narzo 50A, Realme by BBK ha presentato nel suo secondo maggior mercato dopo la Cina, cioè in India, lo smartphone medio-gamma Realme Narzo 50, disponibile in due varianti cromatiche e in altrettanti allestimenti mnemonici.

Realme Narzo 50 (164.1 x 75.5 x 8.5 mm, per 194 grammi) si avvale, sulle colorazioni Speed Black e Speed Blue, del Kevlar Speed ​​Design (finitura lucida con sfumatura se angolato) che assicura le stesse sensazioni e look percepiti nelle auto da corsa tramite una texture in kevlar: a destra, è stato collocato lo scanner per le impronte digitali, fuso col pulsante di accensione mentre, a sinistra, si trova il bilanciere del volume e lo slot per le SIM e la microSD (con cui guadagnare sino a 1 TB extra). In basso si sono speaker, mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati, e microUSB Type-C.

Frontalmente, una gran cura è stata conferita, con tanto di 90.8% di screen-to-body, al display LCD da 6.6 pollici, risoluto in FullHD+ (401 PPI), con 120 Hz di refresh rate dinamico (settabile secondo 6 livelli a seconda del contenuto a schermo, anche per migliorare l’autonomia), 180 Hz di touch sampling, ben visibile anche all’aperto visto i 480 nits di picco, decisamente accurato nei colori, stante il 90% di copertura dello spazio colore NTSC. La selfiecamera, posta in un foro in alto a sinistra, ammonta a 16 megapixel.

Sul retro, in un bumper squadrato a sinistra, il Realme Narzo mutua la tripla fotocamera dalla versione 50A, mettendo in campo un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, modalità notturna e Pro Expert, riconoscimento AI delle scene, HDR, la modalità notturna, il miglioramento della scena AI, il supporto dual-video, abbellimento AI, slow motion, Chroma Boost, dual video, Autofocus PDAF), seguito da un sensore da 2 megapixel per gli ingrandimenti (Super Macro a 4 cm) e da un altro, mono in bianco e nero, da 2 megapixel (sempre con f/2.4).

All’insegna di prestazioni che lo pongono in competizione col Poco X3, il Realme Narzo 50 sfrutta il processore octacore (2.05) MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57 MC2: la RAM (LPDDR4x, espandibile virtualmente) e lo storage (ampliabile con la succitata microSD) si combinano negli assetti da 4 (+3=7) / 64 GB e da 6 (+6=11) / 128 GB, prezzati rispettivamente a 12.999 rupie (153 euro) e 15.499 rupie (183 euro).

Corredato di connettività quali il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac dual band, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.1, il Realme Narzo 50 integra una batteria da 5.000 mAh che si carica velocemente (da 0 a 100% in 70 min) via Dart Charge da 33 W. Sotto l’interfaccia Realme UI 2.0, portatrice di un congelatore di app, di una modalità di risparmio quando non in uso (sleep optimization) e di un super risparmio energetico, opera ancora Android 11.