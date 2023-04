Realme Narzo N55: ufficiale il nuovo smartphone economico con vari assi nella manica

Cassato il progetto innovativo della linea “Master Explorer“, in molti riponevano le speranze di innovazione di Realme nella serie Narzo N che, però, rimane ancorata alla realizzazione di progetti economici, come confermato dal recente Realme Narzo N55 appena annunciato in India.

Realme Narzo N55 misura 165,6 x 75,9 x 7,89 mm e ha un peso di 189 grammi: le colorazioni secondo le quali sarà possibile comperarlo sono due, ovvero Prime Blue e Prime Black. Davanti si scorge un dot display, cioè un display forato, formato da un pannello LCD IPS da 6,72 pollici risoluto in FullHD+, secondo uno screen-to-body del 91.4%, con 90 Hz di refresh rate e 180 Hz di frequenza di campionamento del tocco, e 680 nits. Passando alle fotocamere, davanti se ne trova una da 8 megapixel (video 1080P@30fps) attorno alla quale, via futuro aggiornamento OTA, si staglierà una mini-capsule in stile iPhone mentre dietro, assieme al poco utile sensore secondario da 2 megapixel per la profondità, ce n’è uno principale da 64 megapixel (video 1080P@60fps).

Lato audio vi è uno speaker mono con ottimizzazioni Dirac e volume incrementabile del 200%. Sul lato, nel pulsante di accensione, non si fa a meno – per fortuna – dello scanner per le impronte digitali.

Lo stesso chipset visto sul Realme C55 e sul rivale Redmi 10 anima il Realme Narzo N55. Si tratta dell’octacore (2.0 GHz) Helio G88 di MediaTek, sfornato dalle fonderie di TSMC secondo un processo litografico a 12 nanometri: ad affiancarlo è presente la GPU Mali-G52 MC12. In termini di memorie, la RAM è presente nei tagli da 4 e 6 GB, di tipo LPDDR4X, mentre lo storage è da 64 o 128 GB, ed è ampliabile via microSD di massimo 1 TB.

La batteria del Realme Narzo N55 ammonta a 5.000 mAh, ed è caricabile velocemente grazie alla tecnologia proprietaria SuperVOOC a 33W. Chiudono il quadro hardware di questo smartphone le connettività, col mini jack da 3.5 mm, la doppia SIM con supporto al 4G, il Wi-Fi ac Dual Band, il GPS (GLONASS/Galileo/BeiDou), la microUSB Type-C e il Bluetooth 5.2. Sotto l’interfaccia Realme UI 4.0 si cela il sistema operativo Android 13.

Al momento non è chiaro se e quando Realme Narzo N55 arriverà in Italia ma, nel frattempo, il device viene prezzato in India per 10.999 rupie (circa 120 euro) nella versione da 4+64 GB, ed a 12.999 rupie (circa 145 euro) in quella da 6+128 GB.