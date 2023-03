Realme C55: ufficiale lo con Mini Capsule in stile Apple

A pochi giorni dal varo del GT3, Realme ha annunciato anche uno smartphone di fascia medio-bassa, il Realme C55, previsto nelle colorazioni Sun Shower, Rainforest e Rainy Night secondo le combinazioni di memoria da 6+128 GB ed 8+256 GB, vendute dall’8 Marzo in Indonesia rispettivamente al prezzo di 2.499.000 e 2.999.000 rupie indonesiane (circa 152 e 182 euro al cambio attuale).

Realme C55 misura 165,6 × 75,9 × 7,89 mm e ha un peso di 189,5 grammi. Lungo il perimetro c’è anche un mini-jack da 3.5 mm e, di lato, lo scanner per le impronte digitali. Anteriormente si nota, grazie al software, una simpatica novità presa a esempio dalla Dynamic Island di Apple: si tratta del foro per la fotocamera anteriore, occultato dalla “Mini Capsule”, un’ellissi orizzontale scurita che mostra dati relativi a vari elementi, come i passi e la distanza coperte durante il giorno, l’utilizzo dei dati, lo stato di ricarica, etc.

Lo schermo del Realme C55 è un pannello LCD IPS da 6,72 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel). 680 nits di picco come luminosità, 90 Hz come refresh rate, 180 Hz come touch sampling, esteso con un 91,4 % di rapporto schermo-corpo. Davanti c’è una selfie-camera da 8 megapixel mentre, sul retro, dopo uno square ospita anche il Flash LED, c’è un sensore principale da 64 e uno secondario da 2 megapixel per la profondità.

La sezione elaborativa del Realme C55 fa affidamento sul chipset octacore (2 GHz) a 12 nanometri MediaTek Helio G88 con GPU ARM Mali-G52 2EEMC affiancata da vari acceleratori hardware, come quello per la stabilizzazione elettronica delle immagini e il “motore di profondità hardware per acquisizioni bokeh a doppia fotocamera“. La RAM, LPDDR4x, da 6 od 8 GB, può espandersi virtualmente di 8 GB, mentre lo storage, eMMC 5.1, è da 128 o 256 GB. La riserva energetica ammonta a 5.000 mAh e, grazie alla carica rapida da 33W, può ottenere il 100% di energia in 63 minuti.

La restante parte hardware del Realme C55 comprende il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1, il 4G su dual SIM con VoLTE, il GPS (Glonass), l’NFC per i pagamenti contactless e la microUSB Type-C. Sotto l’interfaccia Realme 4.0 c’è il sistema operativo Android 13.