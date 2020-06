Realme C3i: ufficiale l’ultra low cost con doppia postcamera e super batteria

Pur alle prese con la realizzazione di un ecosistema di dispositivi smart, Realme by BBK Electronics sta popolando diversi mercati emergenti con smartphone entry level, come nel caso del Realme C3i appena varato in Vietnam, con una scheda tecnica simile al Realme C3 concepito per l’India (rispetto a quello poi arrivato nel Bel Paese).

La scocca (164.4 x 75 x 8.9 mm, per 195 grammi) in plastica colorata (Frozen Blue o Blazing Red) del Realme C3i propone un delicato notch a V per la selfiecamera (f/2.2, pixel grandi 1.12 micron, obiettivo grandangolare da 27 mm per la vista panoramica, HDR, abbellimenti Ai, clip a 1080p@30fps, Face Unlock) da 5 megapixel mentre, sul retro, il comparto fotografico propone una doppia fotocamera verticale, da 12 (f/1.8, 5 lenti, messa a fuoco fasica, foto notturne Super Nightscape, colori vividi via Chroma Boost, video anche a 1080p@30fps, Flash dual tone) + 2 (f/2.4, profondità) megapixel.

Dietro il luminoso (480 nits) display, un pannello LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (270 PPI) e protezione Gorilla Glass 3, spicca il processore octacore (2.0 GHz) Helio G70 di MediaTek, messo in tandem con una GPU Mali-G52 2EEMC2: la RAM, da 2 GB, si occupa del multi-tasking, basico, laddove l’archiviazione spetta a 32 GB di storage (eMMC 5.1), ampliabile di 256 GB massimi via microSD.

Con il Dual SIM, il 4G (senza banda 20), il Wi-Fi n (hotspot), il Bluetooth 5.0 (aptX, A2DP), il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass), il jackino da 3.5 mm (con Radio FM), si completa il quadro delle connettività che, dalla microUSB 2.0 (OTG), trae la ricarica, standard, a 10W, della maxi batteria da 5.000 mAh di capienza energetica.

Per il sistema operativo del C3i, attualmente in vendita a 2.590.000 dong vietnamiti (pari a quasi 99 euro), Realme ha scelto l’interfaccia proprietaria Realme UI 1.0, posta a implementare la decima edizione di Android.