Realme C3: ufficiale il low cost multimediale con maxi autonomia

BBK Electronics, resa ormai indipendente Realme da Oppo, continua a popolarne il bouquet di terminali low cost offerti anche per presidiare i mercati in via di sviluppo: tra questi vi è l’India, che ha appena beneficiato della messa in campo (da San Valentino, 14 Febbraio) dell’ultra cheap Realme C3.

Erede del Realme C2s di Gennaio, Realme C3 ha un telaio (164.4 x 75 x 8.95 mm, per 195 grammi) in plastica (come pure il frame laterale), colorato nelle due tonalità “sunrise” Frozen Blue e Blazing Red, con raggi gradientati che, sul retro, si dipanano dalle doppia postcamera in alto a sinistra. Frontalmente, un vetro Gorilla Glass 3 protegge il display, un LCD IPS HD+ (269 PPI) da 6.52 pollici, sormontato in alto da un notch a goccia quale sede della selfiecamera: la stessa, risoluta a 5 megapixel, beneficia dell’intelligenza artificiale per gli autoscatti (anche panoramici, o Panoselfie) e la modalità Ritratto, supporta l’HDR, i video a 1080p@30fps, e il Face Unlock.

Posteriormente, mancante lo scanner per le impronte digitali, il semaforo laterale di sinistra alloggia due sensori: quello principale, da 12 (5 lenti, f/1.8, messa a fuoco via rilevamento fasico, video a 1090p@30fps, scatti notturni Super Nightscape e colori pompati mediante Chroma Boost), accompagna quello per la profondità, da 2 (f/2.4) megapixel. Lato audio, spicca il jack da 3.5 mm abbinato alla Radio FM.

I setting mnemonici, tra la RAM (LPDDR4x) e lo storage (eMMC 5.1) espandibile (grazie al terzo slot, sino a 256 GB), danno vita alle combinazioni da 3+32 (6.999 rupie, 89 euro) e 4+64 GB (7.999 rupie, 102 euro), ambedue al servizio della coppia logica formata dal processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G70 e dalla GPU ARM Mali-G52 MC2.

Accreditato di 30 giorni di stand-by, grazie alla batteria da 5.000 mAh, purtroppo caricabile in tutta tranquillità (a 10W) dalla microUSB 2.0 in basso, ma comunque beneficiata dal reverse charging (in stile powerbank), il Realme C3 è discretamente completo quanto a connettività di bordo, col Dual SIM 4G (senza frequenza da 800 MHz), il Wi-Fi n single band, il Bluetooth 5.0, ed il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass). Il sistema operativo, infine, è Android 10, sotto interfaccia Realme UI 1.0.