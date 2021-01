Realme C20: ufficiale l’ultra low cost con display esteso ed enorme batteria

Dopo essere comparso presso diversi enti di certificazione nella parte finale del 2020, è stato finalmente svelato, attraverso il lancio avvenuto per ora nel solo Vietnam, il nuovo smartphone economico Realme C20, che il marchio della galassia BBK Electronics ha collocato nella linea C, già comprensiva di modelli (meglio attrezzati) come il Realme C12 ed il Realme C3.

Realme C20 ha un telaio (165,2 x 76,4 x 8,9 mm, per 190 grammi) in plastica colorata nelle tonalità nero o blu, con in basso il jack da 3.5 mm per le cuffie e la porta microUSB 2.0 normale, per la carica a 10W della batteria, da ben 5.000 mAh: lo slot per le due SIM ha spazio a sufficienza anche per consentire la doverosa espansione dello storage, attraverso microSD da 256 GB massimi.

Protetto da un vetro Gorilla Glass 3, con un mento inferiore piuttosto evidente, nel Realme C20 è adottato un display LCD IPS da 6.5 pollici risoluto in HD+ (270 PPI) secondo un aspect ratio a 20:9: la selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2) guadagna un posto d’onore, sul frontale, grazie al notch a goccia mentre, nella coverback, un modulo squadrato in stile “piano da cottura” ospita in realtà (assieme al Flash LED) solo una fotocamera singola, da 8 megapixel (f/2.0, foto notturne, HDR, panorama, modalità ritratto sfocando lo sfondo, video a 1080p@30fps). Purtroppo, manca lo scanner per le impronte digitali.

Anche nel segmento elaborativo, con il processore octacore (2.3 GHz) Helio G35 di MediaTek e la GPU IMG PowerVR GE8320, il Realme C20 testimonia la sua appartenenza alla fascia entry level del mercato: nonostante, però, delle pezzature mnemoniche ridotte all’osso, con 2 GB di RAM (LPDDR4X) e 32 GB di storage (eMMC 5.1) ampliabile, il costruttore è riuscito nell’impresa di far funzionare una versione standard (e non Go Edition) del rodato Android 10.

Comprensivo delle connettività Dual SIM con 4G, GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), Bluetooth 5.1 LE (A2DP), Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), oltre che dei già menzionati jack da 3.5 mm e slot d’espansione per la microSD, il Realme C20 è attualmente prezzato, con esordio dal 23 Gennaio, a 2.490.001 dong vietnamiti (circa 89 euro).