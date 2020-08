Realme C12: battery phone con tripla fotocamera e fingerprint fisico

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Di per sé direi che il Realme C14 non sia neanche male come device: fa del suo meglio in ambito fotografico, vantando persino uno zoom digitale e un sensore macro, oltre a uno scanner per le impronte digitali e una batteria mostruosa pur senza gli estremi di altri brand cinesi. Tuttavia, rendere 6.5 pollici in HD è un po' stiracchiata come specifica...