Realme 7 5G: ufficiale il medio-gamma con 5G Dual SIM e display da 120 Hz

Nel corso di un evento che ha visto comunicare l’arrivo in Italia anche del wearable da polso Watch S (Dicembre, 79,99 euro) e degli auricolari true wireless Buds Air Pro (89,99 euro) con cancellazione attiva del rumore, lo spin-off di Oppo, Realme, ha alzato il sipario anche su un interessante smartphone medio-gamma, il Realme 7 5G, portato ad appena 20 euro in più della versione col semplice 4G/LTE.

Realme 7 5G, esteticamente, ha uno chassis (162,2 x 75,1 x 9,1 mm, per 195 grammi) impermeabile (ma non certificato IP) con un retro bitonale (blu baltico) leggermente curvo lungo il perimetro, sì da fondersi al meglio col frame metallico che, in basso presenta uno speaker mono (ma con Hi-Res e Dolby Atmos), il jack da 3.5 mm, e la Type-C, a sinistra i tasti per il volume e lo slot per Due SIM e una microSD e, a destra, il tasto d’accensione con integrato lo scanner per le impronte, capace di far anche da pulsante per richiamare Assistant, grazie all’interfaccia Realme UI 1.0 (a base Android 10), che porta in dote anche alcune interessanti modalità di risparmio energetico (Power Saving Mode, App Quick Freeze, Sleep Standby Optimization), oltre a una barra laterale colma di scorciatoie per app e servizi preferiti.

Il frontale, con un mento visibile, presenta un display panoramico (20:9), molto fluido e reattivo (Ultra Smooth, con 180 Hz di frequenza di campionamento e refresh rate dinamico da 60 a 120 Hz), da 6.5 pollici, con un pannello LCD esteso sul 90,5% della superficie. Un foro in alto a sinistra, circondato da un LED che si illumina all’attivazione del display, ospita una selfiecamera da 16 megapixel (f2.1, grandangolo a 79.3°, video fin a 1080p @30fps, face unlock 2D).

Posteriormente un modulo rettangolare comprensivo del Flash LED allinea ad L rovesciata i moduli della quadcamera, capace di zoom digitali 2 e 5X, formata da due sensori di supporto, da 2 megapixel (f/2.4), per macro (a 4 cm) e foto in bianco e nero, oltre che da un sensore principale da 48 (f1.8, Samsung S5KGM1ST, pixel binning per scattare anche a 12 megapixel senza troppo rumore e con più dettagli, con video stabilizzati via UIS o UIS Max, riprese in 4K@30fps, foto notturne Super Nightscape, modalità cinema, HDR, e supporto dell’intelligenza artificiale), e da un ultragrandangolo (119°) da 8 (f/2.3) megapixel.

Dotato di un’autonomia che sfiora i due giorni, grazie alla batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente (Dart Charge) 30W, con un passaggio dallo 0 al 100% in 65 minuti, il Realme 5G sfrutta, in tandem con la GPU ARM Mali-G57 MC3, il processore octacore (2.4 GHz) Dimensity 800U 5G, che porta in dote il 5G (stand alone e non, sub 6, con chiamate VoNR e carrier aggregation) dual stand-by su ambedue le SIM. In tema di (ulteriori) connettività, ne completano la scheda tecnica il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1, il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), e l’NFC per i pagamenti contactless.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Realme 7 5G può essere già pre-ordinato su Amazon, nell’allestimento da 6 GB di RAM (LPDDR4x) + 128 GB di storage (UFS 2.1, espandibile), con le vendite che inizieranno dal 23 Novembre, al prezzo di 279 euro: in occasione del Black Friday, dal 27 al 30 Novembre, lo stesso device sarà però promozionato a 229 euro.