Ufficiali i nuovi auricolari tws e la neckband di Realme con ANC

Il lungo evento “#LeapToNextGen”, mandato in streaming da Realme India sui propri canali social e YouTube, oltre agli articoli per l’home entertainment, non poteva certo trascurare l’ambito delle tecnologie earable, per l’ascolto musicale personale, che infatti è stato rappresentato al menzionato evento da due prodotti, tra cui gli auricolari Buds Air Pro e la neckband Buds Wireless Pro.

Gli auricolari in-ear Realme Buds Air Pro (in Soul White e Rock Black, circa 58 euro o 4.999 rupie), decisamente adatti alle attività sportive all’aperto, essendo impermeabili contro schizzi d’acqua e sudore (IPX4), ospitano l’innovativo processore Realme S1 da 28mm che, in tandem con i due microfoni (uno interno e uno esterno su ogni unità) presenti, supporta “tanto quanto gli AirPods Pro“, la cancellazione attiva del rumore, capace di operare sino a 35 dB. Nell’interagire con lo smartphone di riferimento, adottano il Bluetooth 5.0 e la tecnologia di accoppiamento rapido / rilevamento automatico di Google (Google Fast Pair) mentre, quanto a controlli, si basano sull’app Realme Link.

Quest’ultima permette di innestare la modalità Bass Bost+, la Game mode (qui da 94 ms), di regolare il volume e il grado di riduzione del rumore, così come di operare sulla personalizzazione dei comandi associati alla superficie touch dello stelo, usato per gestire telefonate, assistenti virtuali, e la musica. Sul versante dell’autonomia, grazie alla custodia (486 mAh), il costruttore riconosce un’operatività di 25 ore in playing musicale, che scendono a 20 tenendo l’ANC acceso: in compenso, grazie alla ricarica rapida, in 10 minuti si guadagnano 3 ore di musica, con un rabbocco totale che viene ultimato in appena un’ora.

Sempre dotata della Game mode a bassa latenza (però a 119 ms), è l’impermeabile (IPX4) e leggera (33 grammi) neckband Buds Wireless Pro (Disco Green e Party Yellow, pressappoco 46 euro, o 3.999 rupie): il nuovo device di Realme, inclusivo di driver da 13.6 mm, non rinuncia alla ANC (cancellazione attiva del rumore), estesa anche al microfono HD, onde assicurare una comunicazione chiara nel gioco e nelle telefonate.

Il Bluetooth in dotazione al Buds Wireless Pro di Realme è il 5.0 (con codec LDAC per lo streaming audio a 990 Kbps max), arricchito dalla capacità di tenere connesse due sorgenti audio in contemporanea, con uno switch senza soluzione di continuità tra l’una e l’altra: sotto l’aspetto dell’autonomia, si parte da 22 ore di riproduzione musicale ad ANC spento che, diversamente, si riducono a 16 sfruttando la cancellazione del rumore, tenendo comunque in conto che in 5 minuti di ricarica rapida si recuperano 1.7 ore di playing musicale, e che il rabbocco da 0 a 100 avviene in un’ora e mezza.

Il controllo, infine, avviene mediante il telecomandino posto sul cavo, dotato di superfici soft touch, sensibili al tocco ed alla pressione prolungata (per gestire la musica, le telefonate, l’assistente vocale, lo switch tra le sorgenti audio, e l’adesione o meno alla Game Mode).