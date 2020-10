Leap to Next Gen: Realme presenta la smart TV sLED e una soundbar da 100W

All’atteso evento “Leap to Next Gen”, Realme, brand del gruppo BBK Electronics non si è certo risparmiato quanto ad annunci hardware promettendo per il 2021 oltre 100 articoli AIoT, e mettendo in campo sul momento diversi prodotti smart per la casa, tra cui la presa “Smart Plug” (configurabile facilmente, con gestione via Link App, 5 livelli di sicurezza, controllo via Alexa o Assistant: pressappoco 9 euro, o 799 rupie), la “Smart Cam 360” (telaio in policarbonato, con supporto rotante a 360°, rilevamento intelligente del movimento, visione notturna automatica a infrarossi, stoccaggio delle riprese su microSD da 128 GB massimi, controllo e ricezione di allarmi/notifiche via app con crittografia AES/TLS 1.2: sui 35 euro, o 2.999 rupie) e, soprattutto, l’attesissima coppia per l’home entertainment, formata dalla smart TV sLED 4K e dalla Realme 100W soundbar.

Realme smart TV sLED 4K (circa 499 euro, o 42.999 rupie, dal 16 Ottobre), dal punto di vista costruttivo, esibisce cornici molto ridotte, tanto da poter vantare uno screen-to-body del 94.6% a favore del display, la cui area visuale è del 63.6%, con la parte inferiore occupata da una soundbar, al cui interno la presenza di 4 speaker da 24W, ottimizzati dal Dolby Audio, assicura un audio surround molto immersivo.

Dotata di supporto metallico, la Realme smart TV SLED 4K adotta, per il pannello da 55” risoluto in 4K in 16:9, la tecnologia sLED di SPD Technology in cui, al posto di LED blu ai fosfori, usati con il Quantum Dot nella soluzione QLED per produrre la luce bianca, vengono adottati 3 LED RGB, di cui uno rosso, uno giallo, ed uno blu, per ottenere lo stesso risultato, con specifiche visuali quali lo spazio colore NTSC coperto al 108%, un’impressionante gamma dinamica (137%), un’elevata luminosità (300 nits), ottimi angoli di visuale (178°), e un refresh rate mediano (60 Hz). Ancora sul piano visivo, non manca il supporto all’HDR10+, e la certificazione TUV Rheinland contro l’emissione di luce blu.

Il corpo macchina dell’apparecchio televisivo, che sul retro cela non poche porte (due USB, due HDMI di cui una con canale audio di ritorno, una RJ45 per l’Ethernet, il jack da 3.5 mm per le cuffie, l’ingresso per l’alimentazione, quello per in sintonizzatore digitale, e quello per l’antenna), animato da Android TV (a base Android 9) con conseguente Play Store e supporto verso Assistant, ospita il chip per le connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, oltre che un processore quadcore MediaTek avallato da 1.5 GB di RAM e da 16 GB di storage.

Esplicitamente concepita per battagliare con la Mi soundbar, connessa alla fonte sonora via Bluetooth 5.0, è la Realme 100W Soundbar (intorno agli 81 euro, o 6.999 rupie, dal 16 Ottobre), una soundbar dotata di un sound cinematografico da 100W, potenziato del 200% e con focus sui bassi (“Deep Bass”, da 10 a 24 Hz), in cui 40W vengono forniti dal subwoofer (5,25 pollici), ed i restanti 60 giungono in dote da 4 speaker da 15W cadauno, di cui due tweeter ed altrettanti diffusori a gamma piena (lett. “full range”, da 2,25 pollici). Anche in questo caso l’ampio assortimento di porte è assicurato, tra AUX, porte ottiche, USB, HDMI con ARC, COAX.