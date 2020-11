Realme Watch S: autonomo per 15 giorni, elegante, per sportivi e non solo

In attesa della variante Pro che, secondo quanto emerso alla scorsa edizione di IFA 2020 dovrebbe arrivare prossimamente, il brand cinese Realme, nel corso di un evento conclusosi in Pakistan, ha già dato un convincente erede al precedente orologio intelligente Realme Watch, tramite il nuovo wearable Realme Watch S.

Realme Watch S è realizzato con uno chassis circolare, da 46 mm di diametro, in lega di alluminio impermeabile (IP68), tenuto ancorato al polso da un cinturino siliconico: quest’ultimo è disponibile nelle colorazioni arancione, verde, e nero (per una versione che fa pendant con la medesima colorazione, black, del wearable). La superficie dell’orologio, circondata a destra da 2 pulsanti fisici per giostrarsi tra le impostazioni dell’interfaccia, ospita un display touchscreen da 1.3 pollici, risoluto a 360 ​​x 360 pixel, ideale all’aperto in quanto protetto da un vetro Gorilla Glass, e sempre ben leggibile, in ragione di un sistema automatico di regolazione della luminosità, sul quale è possibile settare una delle oltre 100 watchface disponibili.

Il dorso del Realme Watch S ospita – quali elementi funzionali anche a fornire il monitoraggio del sonno – un cardiofrequenzimetro per rilevare la frequenza cardiaca, anche 24/7, e un sensore per calcolare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2): tra le altre funzionalità salutistiche, è presente il reminder anti-sedentarietà, il promemoria per idratarsi, e la guida alle meditazioni, per abbassare il livello di stress. Sul versante del fitness, invece, spicca il tracking di 16 attività sportive, tra cui figurano la cyclette, il calcio, la camminata, il pingpong, gli esercizi aerobici, la corsa (indoor/outdoor), il badminton, il basket, l’ellittica, lo yoga, il ciclismo, il vogatore, il cricket, e gli allenamenti con i pesi.

Connesso via Bluetooth 5.0 (anche per gli aggiornamenti OTA) con lo smartphone, il Realme Watch S ne visualizza le notifiche (disattivabili grazie alla modalità non disturbare) per chiamate, messaggi, app, riceve le previsioni meteo, e consente di gestirne la fotocamera, la musica, e di ritrovarlo se smarrito: la batteria, da 390 mAh, una volta rabboccata tramite l’apposita basetta magnetica, assicura 15 giorni d’autonomia, anche grazie alla modalità di risparmio energetico e al wake-up intelligente, sollevando il polso.

In attesa di eventuali comunicazioni in merito alla sua distribuzione globale, il Realme Watch S è attualmente venduto in Pakistan, al prezzo di 14.999 rupie pakistane, pari a pressappoco 81 euro nostrani.