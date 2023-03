Realme 10T 5G: ufficiale lo smartphone economico per democratizzare il 5G

Oltre all’annuncio globale del Realme C55, presentato in India, il brand cinese Realme ha annunciato anche un altro prodotto, nella vicina Thailandia, con lo smartphone di fascia media Realme 10T 5G che giunge a poco tempo dalla sua variante versione senza T.

Realme 10T 5G (8.1 mm di spessore per 187 grammi di peso), con moltissimi punti in comune col precedente Realme 9i 5G lanciato lo scorso anno in India, ha un corpo spesso 8.1 mm con un frontale old style, provvisto di un piccolo mento e, in alto, di un notch a goccia. Le cornici laterali sono meglio contenute e, nel mezzo, si staglia un display LCD IPS da 6,6 pollici con una risoluzione FullHD +, 16,7 milioni di colori, e un refresh rate discretamente fluido, forte di un valore di 90 Hz: la frequenza di campionamento del tocco è pari a 180 Hz. Sul davanti, viene innestata una fotocamera da 8 megapixel (f/2,0).

Il retro ha una tripla fotocamera, con due oblò più grandi e uno più piccolo al loro lato. A comporre l’assetto è un sensore ISOCELL JN1 da 50 megapixel (f/1,8, stabilizzazione elettronica EIS e video catturati in FullHD 1080p) e due sensori ausiliari, per macro a 4 cm e profondità, da 2 megapixel. Lo scanner per le impronte digitali è sul lato.

Le prestazioni sono affidate all’octacore (2,4 GHz) Dimensity 810 5G e alla GPU Arm Mali-G57 da 950 MH che impiegano sino a 8 GB di RAM LPDDR4x, espandibile virtualmente di altri 8 GB via Dynamic Ram Expansion. Rispetto al modello originario, in questo caso sono presenti sino a 256 GB di storage UFS 2.2 per l’archiviazione. Se lo spazio non viene ritenuto sufficiente sarà possibile espanderlo inserendo una microSD da massimo 1 TB nel carrellino che offre due slot anche per le due SIM predisposte per le connettività mobili 4 e 5G. La batteria è da 5.000 mAh, con carica rapida a 18W.

Tra le connettività, figurano il GPS, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.2, il mini-jack da 3.5 mm e la microUSB Type-C. Lato software, Realme 10T 5G ha un sistema operativo Android 12 sotto il layer proprietario dell’interfaccia RealmeUI 3.0. Disponibile in Electric Black e nel nuovo colore Dash Blue, sempre lucido grazie alla tecnologia Laser Light Design, per il prezzo il listino ufficiale è di 6.999 baht thailandesi (circa 216 euro) per la versione entry da 4+128 GB, e di 8.999 baht (circa 243 euro) per l’iterazione da 8 + 256 GB.