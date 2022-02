Poco X4 Pro 5G: al MWC 2022 ufficiale il medio-gamma sciccoso di Xiaomi

Anche Pocophone, spin-off di Xiaomi, ha timbrato visita al MWC 2022 di Barcellona, portando in terra di Catalogna uno smartphone di fascia media, il Poco X4 Pro 5G, erede del modello dello scorso anno, destinato a stupire anche per il look, finalmente più raffinato e moderno, senza che questo, o la sostanza tecnica, abbiano portato ad alterare il magnifico rapporto tra qualità e prezzo tipico di questo brand.

Moderatamente impermeabile secondo il grado IP53, il Poco X4 Pro 5G (164.19×76.1 x 8.12 mm per 205 grammi) è allestito nelle palette Laser Black, Poco Yellow e Laser Blue già svelate dalle pesanti indiscrezioni della scorsa settimana: il display è un pannello AMOLED da 6.67 pollici risoluto in FHD+ con 120 Hz massimi di refresh rate, 360 Hz massimi di touch sampling, supporto al color gamut DCI–P3, contrasto a 4.500.000:1, luminosità di picco a 1.200 nits, modalità lettura Reading Mode 3.0, protezione Gorilla Glass 5. Il foro al centro in alto ospita la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.4).

Curiosamente, lo scanner per le impronte digitale, forse per tener basso il costo di produzione, è sloggiato sul lato, che però è piatto in stile iPhone. Il retro è meno grezzo del passato, dacché il logo Poco occupa meno spazio. A farla da padrone, estendendosi in orizzontale è il bumper scuro che ospita la triplice fotocamera, per fortuna senza il display secondario del Mi 11 Ultra, lasciando tutto lo spazio a disposizione dei sensori, con uno principale da 108 (Samsung HM2, f/1.9, pixel binning 9-in-1 per pixel portati da 0.7 1 a 2.1 micrometri per catturare più luce, Dual ISO nativa), uno ultragrandangolare (118°) da 8 (f/2.2), e uno per le macro da 2 megapixel (f/2.4). Sempre nell’ambito multimediale, vanno apprezzati i due speaker stereo.

Gli allestimenti che combinano la RAM LPDDR4X e lo storage UFS 2.2 sono due, da 6+128 e 8+256 GB: attenzione, la scelta va ponderata bene in sede d’acquisto, perché per ottenere l’espansione, possibile, via microSD, si dovrà rinunciare a una delle due SIM nell’apposito carrellino. In ogni caso, il processore di bordo è sempre l‘octacore Qualcomm Snapdragon 695.

Completo, l’array connettivo del Poco X4 Pro 5G annovera il Dual SIM ibrido, il 4 e 5G, il GPS, il Wi-Fi ac/5, l’emettitore di infrarossi per il telecomando, il Bluetooth 5.1, il modulo NFC per i pagamenti, il mini-jack da 3.5 mm, e la porta microUSB Type-C che carica, più che rapidamente, a 67W, la generosa batteria da 5.000mAh beneficiata dalle feature risparmiose di Android 11 e di quelle dell’interfaccia xiaomista MIUI 13 con annesso launcher Poco.

Poco X4 Pro sarà disponibile dal 2 Marzo all’acquisto su Amazon, po.co e mi.com al prezzo di 299.90 euro, scontati di 30 euro effettuando l’acquisto all’ora X (le 13), per la versione da 6+128 GB: la variante da 8+256 GB sarà listata a 349.90 euro, sempre scontati della stessa cifra, con facoltà di comprarli a 319.90 euro alle ore 13.